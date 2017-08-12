Ведущим нового выпуска программы "Пусть говорят" выступил Дмитрий Борисов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ведущим нового выпуска программы "Пусть говорят" на Первом канале выступил Дмитрий Борисов, рассказал РИА Новости стилист Влад Лисовец, который присутствовал на съемках.
"Да, я был на съемках. Программа "Пусть говорят", новый ведущий Дмитрий Борисов. Гости те же, все то же, только нет Андрея. Ничего не сказали, я всю дорогу думал, что он выйдет, появится, что это будет сюрприз, но нет. Никто не появился, программа началась и закончилась. Говорили про Андрея", — рассказал Лисовец.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что команда программы "Пусть говорят" покидает Первый канал, заявления сотрудников уже подписаны; ясности с ведущим Андреем Малаховым пока нет. Об уходе команды сообщила и продюсер программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Наталия Галькович.
В СМИ также начали появляться имена претендентов на место ведущего "Пусть говорят" в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.