Ведущим нового выпуска программы "Пусть говорят" выступил Дмитрий Борисов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ведущим нового выпуска программы "Пусть говорят" на Первом канале выступил Дмитрий Борисов, рассказал РИА Новости стилист Влад Лисовец, который присутствовал на съемках.

По словам Лисовца, гостям нового выпуска программы не объяснили уход из передачи телеведущего Андрея Малахова, в съемках он не участвовал.

"Да, я был на съемках. Программа "Пусть говорят", новый ведущий Дмитрий Борисов. Гости те же, все то же, только нет Андрея. Ничего не сказали, я всю дорогу думал, что он выйдет, появится, что это будет сюрприз, но нет. Никто не появился, программа началась и закончилась. Говорили про Андрея", — рассказал Лисовец.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что команда программы "Пусть говорят" покидает Первый канал, заявления сотрудников уже подписаны; ясности с ведущим Андреем Малаховым пока нет. Об уходе команды сообщила и продюсер программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Наталия Галькович.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. Версии были разные — предполагали, что Малахов уходит с Первого канала на ВГТРК, другие писали об уходе журналиста в "декретный отпуск", при этом часто упоминалось, что главной причиной стал конфликт известного телеведущего с новым продюсером канала. Сам ведущий хранит молчание, а представители телеканалов ничего не комментируют, ссылаясь на летний отпускной сезон.

В СМИ также начали появляться имена претендентов на место ведущего "Пусть говорят" в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.