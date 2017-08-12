Команде Малахова подписали заявления об увольнении, сообщил источник

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Команда программы "Пусть говорят" покидает Первый канал, заявления сотрудников уже подписаны; ясности с ведущим Андреем Малаховым пока нет, сообщил РИА Новости информированный источник. Об уходе команды сообщила и продюсер программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Наталия Галькович.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. Версии были разные — кто-то предполагал, что Малахов уходит с Первого канала на ВГТРК, другие писали об уходе журналиста в "декретный отпуск", при этом часто упоминалось, что главной причиной стал конфликт известного телеведущего с новым продюсером канала. Сам ведущий хранит молчание, а представители телеканалов ничего не комментируют, ссылаясь на летний отпускной сезон.

"Команде "Пусть говорят" заявления об увольнении подписаны", — сказал РИА Новости информированный источник.

Что касается заявления самого Малахова, то, по словам собеседника агентства, ясности пока нет. "Скорее всего, заявление еще не подписано", — отметил он.

В свою очередь Галькович опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором команда программы с картонным Андреем Малаховым и своими вещами покидает "Останкино". "Подайте безработным", — говорит Галькович, обращаясь к ведущей Первого канала Елене Малышевой. "Я пошла, Лен, мы пошли… все, мы уходим", — добавляет продюсер.

Галькович также пишет, что уже нашла работу. "Ура! Я нашла работу", — заявила она.

Ура!!! Я нашла работу😝Ребята простите! Будьте здоровы🙏🏻#пустьговорятчтохотят#надоостоватьсячеловеком#берегитесвоездоровьеисвоихблизких#хочузамоккакуГалкина Публикация от Наталия Галькович (@natalia_galkovich) Авг 9 2017 в 1:45 PDT

Ранее в СМИ начали появляться имена претендентов на место ведущего "Пусть говорят" в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Шепелев сказал РИА Новости, что не комментирует эту информацию, и посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов заявил, что тем, кому "его мало" в новостях Первого канала, могут смотреть также программу "Время" в 21.00, поскольку он сейчас ведет и ее.

Сам же Малахов спустя несколько дней после появления слухов о его уходе опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию анкеты гостя, заполняемую при заселении в отель, на которой в поле "профессия" было написано "блогер", чем еще больше подогрел интерес публики к происходящему.