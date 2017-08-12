Команде Малахова подписали заявления об увольнении, сообщил источник

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Команда программы "Пусть говорят" покидает Первый канал, заявления сотрудников уже подписаны; ясности с ведущим Андреем Малаховым пока нет, сообщил РИА Новости информированный источник. Об уходе команды сообщила и продюсер программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Наталия Галькович.
"Команде "Пусть говорят" заявления об увольнении подписаны", — сказал РИА Новости информированный источник.
Что касается заявления самого Малахова, то, по словам собеседника агентства, ясности пока нет. "Скорее всего, заявление еще не подписано", — отметил он.
Галькович также пишет, что уже нашла работу. "Ура! Я нашла работу", — заявила она.
Ранее в СМИ начали появляться имена претендентов на место ведущего "Пусть говорят" в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.
Сам же Малахов спустя несколько дней после появления слухов о его уходе опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию анкеты гостя, заполняемую при заселении в отель, на которой в поле "профессия" было написано "блогер", чем еще больше подогрел интерес публики к происходящему.