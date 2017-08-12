Губернатор Красноярского края предложил прокалывать колеса нарушителям ПДД

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский предложил "колоть колеса" автомобилистам, которые нарушают правила дорожного движения и ездят по Коммунальному мосту в Красноярске во время ремонта, сообщает местный телеканал "ТВК".

"Стоял бы, колеса колол бы всем этим. Работягу поставьте", – в шутку предложил глава региона во время совещания по ремонту городских дорог. В ответ депутат заксобрания Владимир Демидов отметил, что так делать нельзя.

"Как "нельзя"? Безобразие. Ну что это?" – возразил губернатор.

" Это мы без СМИ обсудим потом", — пошутил стоявший рядом мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Движение по мосту на время ремонтных работ было перекрыто 16 июня, проезжать по нему могут только машины оперативных служб, общественный транспорт и имеющие лицензию такси, сообщают местные СМИ. За проезд по ремонтируемому мосту водителям грозит штраф в размере полторы тысячи рублей.