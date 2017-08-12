Кузнецова сообщила о росте числа обращений о детях, вывезенных в ИГ*

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о росте числа обращений о российских детях, вывезенных на территорию, подконтрольную террористической организации "Исламское государство"*.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик , снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к "Исламскому государству", вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей, которые находятся в Ираке.

"После озвучивания информации о детях, вывезенных в ИГИЛ* их родителями с территории Российской Федерации, увеличилось число обращений в наш адрес о конкретных историях, семьях. Очень важно, что многие прикладывают фото. Это очень тяжелые истории…", — написала Анна Кузнецова на своей странице в Instagram.

Она отметила, что в аппарате работают над вопросом возвращения детей. В связи с этим, по ее словам, состоялась встреча с заместителем муфтия Чечни по внешним связям, представителем регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова в Сирии Турко Даудовым. Как рассказала детский омбудсмен, на встрече обсуждались дальнейшие шаги для помощи детям.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © RT Тетя опознанного в приюте Ирака ребенка из РФ о судьбе примкнувшей к ИГ* семьи

Кадыров ранее заявил, что в приютах Ирака находятся порядка 300 детей-граждан России и СНГ, вывезенных родителями в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока. По данным Кузнецовой, в этих странах находятся порядка 400 детей. Кадыров отмечал, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены по ряду причин: отсутствие у подавляющего большинства из них документов, напряженная ситуация в зоне конфликта, когда группам по поиску детей приходится передвигаться исключительно в бронемашинах и носить бронежилеты, а также проблемы юридического характера. Так, для возвращения на родину российского мальчика Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике Ирака было выработано специальное юридическое решение.

В свою очередь глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что СПЧ запросил у МИД РФ информацию о числе находящихся в Ираке российских детей, чьи родители решили примкнуть к ИГ. Федотов подчеркнул, что правозащитники будут делать все возможное, чтобы вернуть этих детей на родину. По его словам, в Ираке могут находиться до полусотни российских детей. В посольстве России в Ираке сообщили, что проверяют информацию о русскоговорящих детях в приюте в Багдаде.

*Террористическая организация, запрещена в России