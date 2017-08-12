Кузнецова сообщила о росте числа обращений о детях, вывезенных в ИГ*

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о росте числа обращений о российских детях, вывезенных на территорию, подконтрольную террористической организации "Исламское государство"*.видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к "Исламскому государству", вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей, которые находятся в Ираке.
"После озвучивания информации о детях, вывезенных в ИГИЛ* их родителями с территории Российской Федерации, увеличилось число обращений в наш адрес о конкретных историях, семьях. Очень важно, что многие прикладывают фото. Это очень тяжелые истории…", — написала Анна Кузнецова на своей странице в Instagram.
Она отметила, что в аппарате работают над вопросом возвращения детей. В связи с этим, по ее словам, состоялась встреча с заместителем муфтия Чечни по внешним связям, представителем регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова в Сирии Турко Даудовым. Как рассказала детский омбудсмен, на встрече обсуждались дальнейшие шаги для помощи детям.
В свою очередь глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что СПЧ запросил у МИД РФ информацию о числе находящихся в Ираке российских детей, чьи родители решили примкнуть к ИГ. Федотов подчеркнул, что правозащитники будут делать все возможное, чтобы вернуть этих детей на родину. По его словам, в Ираке могут находиться до полусотни российских детей. В посольстве России в Ираке сообщили, что проверяют информацию о русскоговорящих детях в приюте в Багдаде.
*Террористическая организация, запрещена в России