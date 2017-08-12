В Севастополе прошли мероприятия в память о гибели экипажа подлодки "Курск"

Военнослужащие у мемориала морякам-подводникам, погибшим на атомной подводной лодке Курск. 12 августа 2017

Военнослужащие у мемориала морякам-подводникам, погибшим на атомной подводной лодке Курск. 12 августа 2017

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Памятные мероприятия в связи с 17-й годовщиной со дня гибели членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск" прошли в Севастополе, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Траурные мероприятия в Севастополе начались с панихиды по погибшим подводникам в Храме Архистратига Михаила.

"На кладбище Коммунаров у мемориала подводникам-севастопольцам, погибшим на АПРК "Курск" прошел митинг-реквием, к памятнику возложены венки и цветы, после чего экипажи подводных лодок ЧФ, родственники подводников почтили память погибших при выполнении задач в море в местах их захоронения", — рассказал Трухачев.

При катастрофе атомного подводного крейсера "Курск" погибло 17 севастопольцев, 7 из них похоронены на городском и Братском кладбищах Севастополя, добавил представитель Черноморского флота.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. Все 118 членов экипажа погибли.