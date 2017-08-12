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Общество

В Керчи установили пятиметровую скамейку в честь моста в Крым

11:5412.08.2017
(обновлено: 12:18 12.08.2017)
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© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского мостаСкамейка с официальным логотипом Крымского моста в КерчиСкамейка с официальным логотипом Крымского моста в Керчи
© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В Керчи установили пятиметровую скамейку в честь строящегося моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Снятие со стапеля железнодорожного арочного пролета Крымского моста. 5 августа 2017. Архивное фото
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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Отмечается, что скамейка, установленная на горе Митридат — высшей точке в Керчи с обзорным видом, стала подарком жителям города от строителей моста.

"Место выбирали с общественностью города. Обзорная площадка на горе Митридат — очень популярное место в городе не только среди туристов, но и местных жителей", — рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Скамейка выполнена в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Спинка напоминает одну из судоходных арок моста. Сооружение из металла имеет длину 5 метров, весит полтонны и стоит на бетонном основании. Скамейка покрыта краской синего цвета и его оттенков: в стилистике проекта моста.

В мае этого года скамейка с названием моста была установлена на таманском берегу в районе памятника морякам-десантникам Черноморского флота "Пушка Лендера".

Железнодорожный арочный пролет Крымского моста. Архивное фото
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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Популярной туристической достопримечательностью стала уже и сама стройплощадка моста через Керченский пролив, сообщил заместитель гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.

"Мы видим, как много людей приезжают посмотреть на стройку и со стороны Тамани, и со стороны Керчи", — цитирует Кондакова инфоцентр. По его словам, есть настоящие фанаты проекта, которые буквально дежурят на смотровых площадках по нескольку часов подряд и наблюдают за длительными технологическими операциями.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

История соединения двух берегов: выставка о мосте через Керченский пролив
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ московском ГУМе открылась выставка, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив.Выставка, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив, открылась в ГУМе. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В московском ГУМе открылась выставка, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители выставки могут полетать в кабине вертолета над мостом в очках виртуальной реальности и поиграть в настольный теннис в трубе, напоминающей сваю моста.Посетители на выставке, посвященной строящемуся мосту через Керченский пролив, в московском ГУМе на Красной площади. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посетители выставки могут полетать в кабине вертолета над мостом в очках виртуальной реальности и поиграть в настольный теннис в трубе, напоминающей сваю моста.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка рассказывает об истории соединения двух берегов Керченского пролива – от князя Глеба до наших дней – и разных этапах строительства моста.Экспозиция выставки, посвященной строящемуся мосту через Керченский пролив, в московском ГУМе на Красной площади. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Выставка рассказывает об истории соединения двух берегов Керченского пролива – от князя Глеба до наших дней – и разных этапах строительства моста.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОрганизаторы выставки установили "пятнашки" и мольберты с раскрасками, где изображена строительная техника.Посетители на выставке, посвященной строящемуся мосту через Керченский пролив, в московском ГУМе на Красной площади. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Организаторы выставки установили "пятнашки" и мольберты с раскрасками, где изображена строительная техника.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЦентральное место в исторической части экспозиции заняла уникальная археологическая находка, обнаруженная в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун. Это фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, предположительно V века до н. э.Посетители на выставке, посвященной строящемуся мосту через Керченский пролив, в московском ГУМе на Красной площади. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Центральное место в исторической части экспозиции заняла уникальная археологическая находка, обнаруженная в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун. Это фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, предположительно V века до н. э.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПомимо традиционных информационных стендов и экспонатов, представлены фото- и видеоинсталляции, интерактивная зона и уголок для самых маленьких посетителей.Посетители на выставке, посвященной строящемуся мосту через Керченский пролив, в московском ГУМе на Красной площади. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помимо традиционных информационных стендов и экспонатов, представлены фото- и видеоинсталляции, интерактивная зона и уголок для самых маленьких посетителей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа выставке предусмотрены и специальные фотозоны. Можно сделать селфи в форме строителя, сфотографироваться на борту яхты на фоне арок моста или на скамье с официальным логотипом проекта.Экспозиция выставки, посвященной строящемуся мосту через Керченский пролив, в московском ГУМе на Красной площади. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На выставке предусмотрены и специальные фотозоны. Можно сделать селфи в форме строителя, сфотографироваться на борту яхты на фоне арок моста или на скамье с официальным логотипом проекта.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБудущий мост можно потрогать руками: с острова Тузла в центр Москвы привезли строительные материалы: высокопрочные болты арочных судоходных пролетов, фрагменты армокаркаса плиты проезжей части и стальной трубчатой сваи, образец первого асфальта.Выставка, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив, открылась в ГУМе. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Будущий мост можно потрогать руками: с острова Тузла в центр Москвы привезли строительные материалы: высокопрочные болты арочных судоходных пролетов, фрагменты армокаркаса плиты проезжей части и стальной трубчатой сваи, образец первого асфальта.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМост через Керченский пролив станет самым длинным в России. Его протяженность составит 19 километров. Строительство ведется одновременно на восьми участках, по всей длине трассы.Посетители на выставке, посвященной строящемуся мосту через Керченский пролив, в московском ГУМе на Красной площади. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мост через Керченский пролив станет самым длинным в России. Его протяженность составит 19 километров. Строительство ведется одновременно на восьми участках, по всей длине трассы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСовременная история строительства моста через Керченский пролив представлена в фото- и видеоматериалах.Посетители на выставке, посвященной Крымскому мосту, открывшейся в московском ГУМе на Красной площади. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Современная история строительства моста через Керченский пролив представлена в фото- и видеоматериалах.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРаботать выставка в ГУМе будет до сентября. Это уже третья экспозиция, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив.Посетители на выставке, посвященной строящемуся мосту через Керченский пролив, в московском ГУМе на Красной площади. 27 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Работать выставка в ГУМе будет до сентября. Это уже третья экспозиция, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив.
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