В Керчи установили пятиметровую скамейку в честь моста в Крым

11:5412.08.2017
(обновлено: 12:18 12.08.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В Керчи установили пятиметровую скамейку в честь строящегося моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Отмечается, что скамейка, установленная на горе Митридат — высшей точке в Керчи с обзорным видом, стала подарком жителям города от строителей моста.
"Место выбирали с общественностью города. Обзорная площадка на горе Митридат — очень популярное место в городе не только среди туристов, но и местных жителей", — рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Скамейка выполнена в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Спинка напоминает одну из судоходных арок моста. Сооружение из металла имеет длину 5 метров, весит полтонны и стоит на бетонном основании. Скамейка покрыта краской синего цвета и его оттенков: в стилистике проекта моста.
В мае этого года скамейка с названием моста была установлена на таманском берегу в районе памятника морякам-десантникам Черноморского флота "Пушка Лендера".
Популярной туристической достопримечательностью стала уже и сама стройплощадка моста через Керченский пролив, сообщил заместитель гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.
"Мы видим, как много людей приезжают посмотреть на стройку и со стороны Тамани, и со стороны Керчи", — цитирует Кондакова инфоцентр. По его словам, есть настоящие фанаты проекта, которые буквально дежурят на смотровых площадках по нескольку часов подряд и наблюдают за длительными технологическими операциями.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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В московском ГУМе открылась выставка, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив.
Посетители выставки могут полетать в кабине вертолета над мостом в очках виртуальной реальности и поиграть в настольный теннис в трубе, напоминающей сваю моста.
Выставка рассказывает об истории соединения двух берегов Керченского пролива – от князя Глеба до наших дней – и разных этапах строительства моста.
Организаторы выставки установили "пятнашки" и мольберты с раскрасками, где изображена строительная техника.
Центральное место в исторической части экспозиции заняла уникальная археологическая находка, обнаруженная в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун. Это фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, предположительно V века до н. э.
Помимо традиционных информационных стендов и экспонатов, представлены фото- и видеоинсталляции, интерактивная зона и уголок для самых маленьких посетителей.
На выставке предусмотрены и специальные фотозоны. Можно сделать селфи в форме строителя, сфотографироваться на борту яхты на фоне арок моста или на скамье с официальным логотипом проекта.
Будущий мост можно потрогать руками: с острова Тузла в центр Москвы привезли строительные материалы: высокопрочные болты арочных судоходных пролетов, фрагменты армокаркаса плиты проезжей части и стальной трубчатой сваи, образец первого асфальта.
Мост через Керченский пролив станет самым длинным в России. Его протяженность составит 19 километров. Строительство ведется одновременно на восьми участках, по всей длине трассы.
Современная история строительства моста через Керченский пролив представлена в фото- и видеоматериалах.
Работать выставка в ГУМе будет до сентября. Это уже третья экспозиция, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив.