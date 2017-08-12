В Керчи установили пятиметровую скамейку в честь моста в Крым

Скамейка с официальным логотипом Крымского моста в Керчи

Скамейка с официальным логотипом Крымского моста в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В Керчи установили пятиметровую скамейку в честь строящегося моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Отмечается, что скамейка, установленная на горе Митридат — высшей точке в Керчи с обзорным видом, стала подарком жителям города от строителей моста.

"Место выбирали с общественностью города. Обзорная площадка на горе Митридат — очень популярное место в городе не только среди туристов, но и местных жителей", — рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Скамейка выполнена в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Спинка напоминает одну из судоходных арок моста. Сооружение из металла имеет длину 5 метров, весит полтонны и стоит на бетонном основании. Скамейка покрыта краской синего цвета и его оттенков: в стилистике проекта моста.

В мае этого года скамейка с названием моста была установлена на таманском берегу в районе памятника морякам-десантникам Черноморского флота "Пушка Лендера".

Популярной туристической достопримечательностью стала уже и сама стройплощадка моста через Керченский пролив, сообщил заместитель гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.

"Мы видим, как много людей приезжают посмотреть на стройку и со стороны Тамани, и со стороны Керчи", — цитирует Кондакова инфоцентр. По его словам, есть настоящие фанаты проекта, которые буквально дежурят на смотровых площадках по нескольку часов подряд и наблюдают за длительными технологическими операциями.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>