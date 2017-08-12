Путин рассказал о работе по созданию современной спортивной инфраструктуры

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником, отметил успехи в развитии современной спортивной инфраструктуры и добавил, что данная работа будет продолжена.

День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа.

"В последние годы прикладываются серьезные усилия для создания и совершенствования в России современной, доступной спортивной инфраструктуры: возводятся новые стадионы и ледовые дворцы, строятся оздоровительные и тренировочные комплексы, повышается уровень подготовки профильных специалистов. Такая востребованная работа обязательно будет продолжена и, уверен, принесет реальную отдачу", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент назвал развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения одним из важнейших приоритетов государственной политики.

"Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодежи, приобщают ее к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга", — отметил президент.