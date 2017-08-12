Число пассажиров на ночных маршрутах в Москве выросло за лето

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Количество пассажиров, воспользовавшихся ночными маршрутами в Москве за два месяца лета, составило 250 тысяч человек, что на 20% больше, чем весной, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

"С июня этого года ночными маршрутами наземного транспорта воспользовалось уже около 250 тысяч человек. Таким образом, с начала лета мы отмечаем рост пассажиропотока на ночных маршрутах примерно на 20%", — сказал журналистам Ликсутов.

Он напомнил, что сейчас в городе работают девять ночных маршрутов автобусов и один маршрут трамвая, которые обеспечивают обслуживание пассажиров на наиболее востребованных направлениях в ночное время.

"После завершения благоустройства городских улиц в ходе программы "Моя улица-2017" в Москве семь ночных маршрутов будут отправляться по обновленной Славянской площади, которая станет транспортным узлом в центре столицы", — отметил заммэра.