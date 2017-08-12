ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Подготовлен проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда свыше 650 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Приморья, потерявшим имущество, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"В целях оказания гражданам финансовой помощи за счет средств федерального бюджета подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий администрации Приморского края бюджетных ассигнований в размере более 650 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости, финансовой помощи за полную утрату имущества первой необходимости", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в шести районах края работают 68 оценочных комиссий, уже обследовано свыше 1400 домов и придомовых территорий. Работа по подготовке списков пострадавших для перечисления средств продолжается.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.