Путин потребовал от губернатора Забайкалья объяснений из-за мест в детсадах

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ждет от забайкальского губернатора Натальи Ждановой разъяснений в письменной форме относительно ситуации с нехваткой мест в детских садах в регионе.
"Действительно такая проблема до сих пор?", — поинтересовался Путин.
Жданова подтвердила, что проблема существует до сих пор. Она пояснила, что власти не смогли решить данный вопрос на выделенные средства.
Губернатор отметила, что в рамках программы были созданы почти восемь тысяч дополнительных мест, но этого оказалось недостаточно.
Однако она заверила, что в 2017-2018 годы власти намерены создать еще дополнительные 1200 мест, что позволит полностью закрыть очередь детей от трёх до семи лет.
По итогам разговора Путин попросил Жданову написать отдельное письмо относительно ситуации с детсадами.
В ходе встречи президента России и губернатора Забайкальского края также обсуждались аварийное жилье, а также другие просьбы местных жителей, полученные на прямой линии.