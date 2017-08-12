Путин потребовал от губернатора Забайкалья объяснений из-за мест в детсадах

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ждет от забайкальского губернатора Натальи Ждановой разъяснений в письменной форме относительно ситуации с нехваткой мест в детских садах в регионе.

Российский лидер напомнил, что власти активно старались решить вопрос нехватки мест в детских садах. Однако Путин отметил, что люди продолжают жаловаться даже несмотря на то, что делаются официальные заявления, в которых утверждается, что проблема практически решена.

"Действительно такая проблема до сих пор?", — поинтересовался Путин.

Жданова подтвердила, что проблема существует до сих пор. Она пояснила, что власти не смогли решить данный вопрос на выделенные средства.

Губернатор отметила, что в рамках программы были созданы почти восемь тысяч дополнительных мест, но этого оказалось недостаточно.

Однако она заверила, что в 2017-2018 годы власти намерены создать еще дополнительные 1200 мест, что позволит полностью закрыть очередь детей от трёх до семи лет.

Жданова также рассказала, что оставалось большое количество недостроенных детских садов, но сейчас объекты находятся в высокой степени готовности, начинается строительство новых, некоторые здания перепрофилируют под детские сады. Путин поинтересовался, все ли средства для финансирования этой программы получили региональные власти от федерального центра. Жданова сообщила, что все, и признала, что не дофинансировал строительство регион. "На сегодня это сумма (которой не хватает для завершения строительства — ред.) в пределах 200 миллионов", — сказала она, добавив, что полной суммы в бюджете региона нет.

По итогам разговора Путин попросил Жданову написать отдельное письмо относительно ситуации с детсадами.

В ходе встречи президента России и губернатора Забайкальского края также обсуждались аварийное жилье, а также другие просьбы местных жителей, полученные на прямой линии.