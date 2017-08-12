Тестовые выпуски: СМИ сообщили о съемках "Пусть говорят" без Малахова

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ведущий программы "Время" Дмитрий Борисов является одним из кандидатов на пост ведущего программы "Пусть говорят". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник, близкий к каналу.

Источник сообщил, что Борисов снимается в тестовых выпусках ток-шоу, но он не единственный кандидат на должность ведущего. Кто еще претендует на этот пост, собеседник издания не уточнил. Первый канал эту информацию пока не прокомментировал.

В СМИ ранее днем появилось видеозапись со съемок "Пусть говорят", на которой в роли ведущего передачи выступил Борисов.

Переход Малахова

В конце июля в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация, что Малахов покидает Первый канал и уходит на ВГТРК. Первым об этом сообщил российский журналист Егор Максимов. По его словам, в студии, в которой Малахов снимал "Пусть говорят", уже работает другой ведущий — Дмитрий Шепелев.

"Ого, говорят ВГТРК перекупил Малахова. Во всяком случае, его студию в Останкино занял Шепелев с новой передачей (это факт)", — написал Максимов в Twitter. Он добавил, что Первый канал якобы отстает по рейтингам от России-1.

Эту информацию подтвердил другой журналист, главный редактор агентства "Р-спорт" Василий Конов.

"Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья", — написал он в микроблоге.

Причины ухода

В понедельник стало известно, что Малахов написал заявление об увольнении. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией. "Малахов написал заявление, подписано оно или нет — пока неясно", — сообщил собеседник агентства.

7 августа журнал Elle со ссылкой на источники, близкие к телеведущему, сообщил, что его супруга Наталья Шкулева находится "на серьезном сроке беременности". Собеседник издания пояснил, что Малахов планирует взять отпуск по уходу за ребенком.

По информации журнала, ведущий сообщил руководству телеканала о своем желании уйти в декрет, однако в ответ новый продюсер программы "Пусть говорят" попросила его сделать выбор, "кто он — телеведущий или бэбиситтер".

Утверждалось, что Малахов счел такое отношение со стороны начальства "циничным и неприемлемым".

Кто заменит Малахова

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство Первого рассматривает две кандидатуры на место ведущего "Пусть говорят". Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник.

Имена кандидатов не разглашаются, кроме того, есть сведения, что соискатели не принадлежат к кругу известных медийных персон.

Вечером 31 июля главный редактор "Р-Спорт" признался, что у него есть информация о переходе Малахова, но не стал уточнять, о чем идет речь.

"Вот есть инсайд про ТВ, но сейчас напишу, и опять телефон коллеги оборвут", — написал Конов. Однако через два часа он сообщил, что на роль ведущего "Пусть говорят" пробовался Дмитрий Борисов.

"Но это все пока на уровне разговоров, окончательного решения нет и Дмитрий не единственный претендент. Две-три недели на выбор есть", — заявил он. По словам Конова, эту информацию уже обсуждают в коридорах Останкино и на просторах соцсетей.

На следующий день Конов сообщил, что Борисова не утвердили на должность. При этом он упомянул о некоем "кандидате из Красноярска".

"По мне так Дима Борисов идеальный вариант на место Малахова. Про кандидата из Красноярска не знаю, но тут харизма нужна мощнейшая", — заметил журналист.

О том, что новым ведущим ток-шоу может стать Борисов, упоминал не только Конов, но и актер Станислав Садальский. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он сообщил, что его приглашали на съемки программы о Малахове "Прощай, Андрей", но он ответил отказом.

Предложения от работодателей

После того, как в СМИ появилась информация об уходе Малахова с Первого канала, хоккейный клуб "Спартак" предложил известному телеведущему вести домашние матчи московской команды.

В официальном Twitter "Спартака" опубликовали письмо, подписанное гендиректором клуба Андреем Веревко.

Без комментариев

"В ХК "Спартак" серьезно обеспокоены поступающей информацией о вашем возможном уходе с Первого канала. Вы как-то сказали в одном интервью, что "человек всегда одинок". Мы хотим опровергнуть эти слова, и в этой связи ХК "Спартак", у которого, так же, как и у вас, миллионы поклонников по всей стране, обращается к вам с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей", — говорится в письме.

Пока ВГТРК и Первый канал не дают подробных комментариев о возможности перехода Малахова. Так, Дмитрий Шепелев, который якобы занял студию телеведущего в Останкино, порекомендовал журналистам обращаться с вопросами на эту тему в пресс-службу Первого канала. Там, в свою очередь, заявили, что "недоступны для комментариев".

Комментария от самого Малахова получить также пока не удалось. Однако 7 августа ведущий опубликовал фотографию анкеты, заполняемой при заселении в отель, в которой в поле "профессия" написано "блогер".