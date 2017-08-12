Биохакеры: кто и зачем вживляет чипы под кожу

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Врач Александр Волчек из Новосибирска не носит с собой пропуск на работу и карточки доступа — все они вживлены под кожу. Волчек не первый, кто решил стать немного киборгом: сообщество так называемых биохакеров в России насчитывает уже более полусотни человек. Его участники говорят, что вживляют чипы исключительно для удобства, и смеются над мифами о том, что они теперь находятся под всевидящим оком Большого Брата.
Ключ от всех дверей
"Первый чип не позволяет менять свой код и является эквивалентом карты контроля доступа от одного из сибирских горнолыжных курортов. Чуть позже я зарегистрировал его в системе контроля доступа организации, в которой работаю", — рассказал Волчек.
Стандартный размер чипа — два на 12 миллиметров, минимальный — 1,5 на 8 миллиметров. Конструкция, содержащая ферритовый сердечник с обмоткой и миниатюрную микросхему, "упакована" в трубочку из биологически инертного стекла. Под кожу его вводят большим шприцем с толстой иглой (инжектором). При желании, утверждает Волчек, его легко можно извлечь.
В квартире доктора лежат еще около сотни чипов, готовых к работе. Некоторые из них — аналоги домофонных ключей, остальные работают на другой частоте и способны хранить от 800 байт до одного килобайта информации. В один из них записана визитная карточка Волчека, другие позволяют разблокировать компьютер, хранить пароли и так далее.
"Потерял пять карт — вживил чип"
Волчек — не только пользователь чипов, а еще и разработчик. Сейчас он с группой единомышленников создает имплант, который будет содержать микропроцессор с функциями шифрования и может быть использован для электронной подписи или оплаты в бесконтактных терминалах. В планах у врача зачипировать глюкометр и криптоноситель.
"Ответ на вопрос, почему я решил вживить себе чип, весьма банальный: я потерял около пяти транспортных карт, и мне это надоело", — смеется Поляков.
Вживлять чип, по словам Константина, чуть больнее укола в поликлинике. "Но, если нет элементарных знаний в анатомии, то самому лучше не пробовать, потому что есть риск нанести нежелательную травму. Я работаю санитарным инструктором, в некотором роде врач, поэтому устанавливал все чипы сам. А вообще все просто — оттягиваете кожу, втыкаете шприц, вводите чип. Это обычный укол. Чип начинает работать сразу".
Слежка Большого Брата
Поляков добавляет, что из его друзей пока мало кто решается последовать его примеру — все боятся "Большого Брата, который следит за тобой".
"Там же система, по сути, как у чипов в ветеринарии. Металлодетектор, рентген, МРТ его не видит, в аэропорту ничего не пищит, — заявляет Константин. — Никакого риска для здоровья тоже нет, воздействия на организм он не оказывает. Чипы на животных используются очень давно и никаких побочных эффектов не зарегистрировано".
Следить за человеком при помощи чипа тоже невозможно, считает Константин, гораздо проще проследить по безналичным платежам, мобильному телефону или соцсетям.
По мнению еще одного биохакера Дмитрия Малыхина, бояться маленького чипа, который передает сигнал на несколько сантиметров, нелепо. "Мы как-то ради смеха посчитали: чтобы засечь чип, понадобится антенна размером с футбольное поле. Но не думаю, что кому-то нужно за мной следить при помощи такой махины", — шутит энтузиаст.
По закону чип — это как пирсинг
Пока чипы для человека вне правового поля, и их использование никак не регулируется законом. Вживление девайса не является медицинской операцией и, по сути, сравнимо с пирсингом. Но на данный момент человек может сделать это только сам или при помощи знакомых, которые этим занимаются. Коммерческой отрасли чипирования пока не существует.
Малыхин уверен, что в скором времени достигнуть договоренностей по нормативной базе все же удастся: сфера новая и перспективная, технология апробирована на животных, а также энтузиастами. Сейчас мечта активистов — сделать платежные банковские чипы.
"Мы уже ведем переговоры, нужно только, чтобы какая-то реальная финансовая организация этим заинтересовалась. Дело в том, что сертификат стоит больших денег, к тому же для проведения испытаний и получения всех официальных разрешающих документов требуется от 3 до 12 лет. Но мы уверены, что в будущем этот вопрос удастся решить".