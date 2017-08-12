Угрозы и обвинения в "совке": как омский водитель пытался помочь соседям

Москва, 13 авг — РИА Новости, Ануш Долуханян. Ремонт дорог в Екатеринбурге, бесплатная маршрутка в Омске и коляски для животных в Астрахани — в России стали появляться активисты, которые безвозмездно помогают окружающим людям. РИА Новости собрало истории таких людей и узнало, почему они этим занимаются.

Омский Мимино

В Омской области 47-летний водитель маршрутки, который скрывает свое имя, возит соседей из деревни в Омск. Правда, после того, как он запустил маршрут, ему стали угрожать городские перевозчики. Из-за этого омич завел блог под названием "Омский Мимино".

Ролики он снимает на видеорегистратор в своей маршрутке. Одна из заставок гласит: "Не основано на реальных событиях, это реальная жизнь, просим прощения за качество и лексику". В блоге водитель рассказывает, что после отмены муниципальных маршрутов из деревень Трубецкое, Александровка и Руслановка он договорился с администрацией Азовского района и в будни бесплатно возит пассажиров в больницы и в кадастровую палату города.

Водитель жалуется, что на парковке возле железнодорожного вокзала, куда он также возит односельчан, к нему стали подходить люди. Они потребовали, чтобы он сделал "официальные документы или перестал работать, иначе — конец машине".

Ситуация дошла даже до того, что ему сломали очки. В одном из роликов житель деревни говорит, что угрозы его не остановят, несмотря на страх: "Конечно, я боюсь. Что я, не человек, что ли? У меня дети есть, внуки, жена любимая. Но я не остановлюсь именно потому, что боюсь".

Сейчас у водителя действует особый тарифный план: в будни для тех, кто едет в больницу, — бесплатно. Остальные должны заплатить 50 рублей за поездку в соседнюю деревню и 150 рублей за поездку в Омск.

Бесплатные инвалидные коляски для собак

Житель Астрахани Борис Черниченко уже на протяжении пяти лет делает инвалидные коляски для собак и кошек, которые больше не могут самостоятельно передвигаться. Конструкции он изготавливает из сантехнических полипропиленовых труб.

Себестоимость такой коляски — 4000 рублей, работа занимает четыре дня. В магазине самое простое устройство для передвижения больного животного стоит от 8000 рублей. Черниченко не берет ни копейки с хозяев питомцев, а сделанные коляски отправляет в разные города по почте за свои деньги.

На своей странице "ВКонтакте" мастер выкладывает видео животных, которым он уже помог. "Живет в Нижегородской области в городе Сарове славная метисочка таксы Лари. Пару месяцев назад у девчонки отказали задние лапки. Время было упущено из-за не поставленного вовремя диагноза, но хозяева не теряют надежды. Ребята обратились ко мне с просьбой сделать коляску для Лари".

Хозяйка собаки в ответ написала Черниченко: " Она сначала не поняла, что от нее хотят, потом побежала. У нее даже лапки задние начали дергаться, рефлекс. Ура!".

Комитет "Метла" из Екатеринбурга

Екатеринбургский общественный комитет "Метла" борется с грязью в городе. Его координатор Дмитрий Колезев рассказывает, что грязь — это одна из главных проблем Екатеринбурга. Дважды в год осенью и весной жители обсуждают эту проблему, но дальше слов дело не идет.

"Я и мои знакомые решили создать общественную организацию для того, чтобы сделать город чище. Мы изучили законодательство, начали проводить субботники, ограждать газоны и формировать их карту. Дело в том, что автомобилисты паркуются на неогражденных зеленых территориях, а потом оставляют грязь на дороге", — рассказывает Колезев.

Сейчас в комитете работают 15 человек, им помогают подписчики социальных сетей, которые ходят на акции и собирают деньги. По подсчетам активистов, чтобы огородить все газоны в Екатеринбурге, потребуется несколько десятков миллионов рублей.

"У нас нет денег, поэтому мы проводим сбор средств в соцсетях. Есть также предприниматели, которые готовы помогать. Например, один бизнесмен предложил технику", — делится глава комитета.

Самое сложное, по словам Колезева, — это равнодушие людей. Многие отрицательно относятся к таким инициативам и считают, что все должно делать государство на деньги налогоплательщиков. А субботники люди называют "совковым пережитком".

"Метла" сотрудничает с администрацией города, которая помогает общественникам советами, предоставляет необходимую информацию. Власти признают, что "то дело, которым занимается комитет, полезно", — говорит Колезев.