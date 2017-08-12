США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Угрозы и обвинения в "совке": как омский водитель пытался помочь соседям

08:0012.08.2017
(обновлено: 08:01 12.08.2017)
02980
© Фото : Борис ЧерниченкоСобака в изготовленной частным мастером инвалидной коляскеСобака в изготовленной частным мастером инвалидной коляске
© Фото : Борис Черниченко

Москва, 13 авг — РИА Новости, Ануш Долуханян. Ремонт дорог в Екатеринбурге, бесплатная маршрутка в Омске и коляски для животных в Астрахани — в России стали появляться активисты, которые безвозмездно помогают окружающим людям. РИА Новости собрало истории таких людей и узнало, почему они этим занимаются. 

Омский Мимино

Сестры милосердия в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
"Хотела к тем, кому хуже, чем мне": зачем женщины идут в сестры милосердия

В Омской области 47-летний водитель маршрутки, который скрывает свое имя, возит соседей из деревни в Омск. Правда, после того, как он запустил маршрут, ему стали угрожать городские перевозчики. Из-за этого омич завел блог под названием "Омский Мимино".

Ролики он снимает на видеорегистратор в своей маршрутке. Одна из заставок гласит: "Не основано на реальных событиях, это реальная жизнь, просим прощения за качество и лексику". В блоге водитель рассказывает, что после отмены муниципальных маршрутов из деревень Трубецкое, Александровка и Руслановка он договорился с администрацией Азовского района и в будни бесплатно возит пассажиров в больницы и в кадастровую палату города.

Водитель жалуется, что на парковке возле железнодорожного вокзала, куда он также возит односельчан, к нему стали подходить люди. Они потребовали, чтобы он сделал "официальные документы или перестал работать, иначе — конец машине".

Ситуация дошла даже до того, что ему сломали очки. В одном из роликов житель деревни говорит, что угрозы его не остановят, несмотря на страх: "Конечно, я боюсь. Что я, не человек, что ли? У меня дети есть, внуки, жена любимая. Но я не остановлюсь именно потому, что боюсь".

Сейчас у водителя действует особый тарифный план: в будни для тех, кто едет в больницу, — бесплатно. Остальные должны заплатить 50 рублей за поездку в соседнюю деревню и 150 рублей за поездку в Омск.

Плачущая девочка. Архив
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Кожа и кости. Судебные процессы над родителями-вегетарианцами

Бесплатные инвалидные коляски для собак

Житель Астрахани Борис Черниченко уже на протяжении пяти лет делает инвалидные коляски для собак и кошек, которые больше не могут самостоятельно передвигаться. Конструкции он изготавливает из сантехнических полипропиленовых труб.

Себестоимость такой коляски — 4000 рублей, работа занимает четыре дня. В магазине самое простое устройство для передвижения больного животного стоит от 8000 рублей. Черниченко не берет ни копейки с хозяев питомцев, а сделанные коляски отправляет в разные города по почте за свои деньги.

На своей странице "ВКонтакте" мастер выкладывает видео животных, которым он уже помог. "Живет в Нижегородской области в городе Сарове славная метисочка таксы Лари. Пару месяцев назад у девчонки отказали задние лапки. Время было упущено из-за не поставленного вовремя диагноза, но хозяева не теряют надежды. Ребята обратились ко мне с просьбой сделать коляску для Лари".

Хозяйка собаки в ответ написала Черниченко: " Она сначала не поняла, что от нее хотят, потом побежала. У нее даже лапки задние начали дергаться, рефлекс. Ура!".

Комитет "Метла" из Екатеринбурга

Екатеринбургский общественный комитет "Метла" борется с грязью в городе. Его координатор Дмитрий Колезев рассказывает, что грязь — это одна из главных проблем Екатеринбурга. Дважды в год осенью и весной жители обсуждают эту проблему, но дальше слов дело не идет.

"Я и мои знакомые решили создать общественную организацию для того, чтобы сделать город чище. Мы изучили законодательство, начали проводить субботники, ограждать газоны и формировать их карту. Дело в том, что автомобилисты паркуются на неогражденных зеленых территориях, а потом оставляют грязь на дороге", — рассказывает Колезев.

Топ-модель, основательница фонда Обнаженные сердца Наталья Водянова во время благотворительного забега Бегущие сердца
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Неравнодушные люди

Сейчас в комитете работают 15 человек, им помогают подписчики социальных сетей, которые ходят на акции и собирают деньги. По подсчетам активистов, чтобы огородить все газоны в Екатеринбурге, потребуется несколько десятков миллионов рублей.

"У нас нет денег, поэтому мы проводим сбор средств в соцсетях. Есть также предприниматели, которые готовы помогать. Например, один бизнесмен предложил технику", — делится глава комитета.

Самое сложное, по словам Колезева, — это равнодушие людей. Многие отрицательно относятся к таким инициативам и считают, что все должно делать государство на деньги налогоплательщиков. А субботники люди называют "совковым пережитком".

"Метла" сотрудничает с администрацией города, которая помогает общественникам советами, предоставляет необходимую информацию. Власти признают, что "то дело, которым занимается комитет, полезно", — говорит Колезев.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена