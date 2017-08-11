МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ведущий программы "Время" и генеральный продюсер "Первый канал. Всемирная сеть" Дмитрий Борисов является одним из кандидатов на пост ведущего ток-шоу "Пусть говорят", он участвует в съемках тестовых выпусков программы. Так источник "Ленты.ру", близкий к каналу, прокомментировал информацию о съемках передачи без участия Андрея Малахова.

По словам собеседника издания, Борисов снимается в тестовых выпусках "Пусть говорят", но он не единственный кандидат на должность ведущего. Кто еще претендует на этот пост, не уточняется. Первый канал пока не прокомментировал эту информацию.

Ранее в СМИ появилось видео со съемок передачи "Пусть говорят", на котором в роли ведущего выступил Борисов.

В начале августа в СМИ и социальных сетях появилась информация, что ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов уходит с Первого канала на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не комментируют эти сообщения.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Малахов написал заявление об увольнении. Сообщалось, что ведущий покидает Первый канал из-за беременности супруги. Сам Малахов не комментировал данную информацию.