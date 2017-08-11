Российский телеведущий сделал предложение своей девушке в прямом эфире

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ведущий "Новостей дня" на телеканале "Звезда" Денис Кочанов в конце выпуска во время прямого включения предложил своей девушке выйти за него замуж. Фрагмент эфира опубликован в Twitter канала.

Ведущий телеканала "Звезда" Денис Кочанов в прямом эфире во время выпуска новостей сделал предложение своей любимой. #tvzvezda #любовь pic.twitter.com/Iex0gjLUVC — Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 11 августа 2017 г.

Журналист отметил, что положительных новостей не хватает, поэтому он решил сам "добавить" такую новость. Он также выразил надежду, что телезрители его поддержат.

"Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?" — сказал он, преклонив колено и раскрыв коробочку с кольцом.

"Буду ждать ответа. Надеюсь, ты скажешь "да", — добавил Кочанов.

Возлюбленная телеведущего уже дала согласие, о чем сообщила в Instagram.