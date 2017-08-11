Медведев не считает необходимой отмену школьного обучения во вторую смену

ПЕНЗА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что обучение во вторую смену в школах не всегда является "крамолой"; это возможно, если учебное заведение построено по современным технологиям и комфортно.

Тема строительства школ и обучения во вторую смену была поднята в ходе общения премьер-министра РФ и председателя партии "Единая Россия" с активом партии в Приволжском федеральном округе.

При этом Медведев согласился, что вторая смена — это действительно не всегда хорошо, но все же учиться по такому графику возможно, если школа имеет комфортные условия.

"Это не всегда крамола, гораздо важнее, чтобы была современная комфортная школа с современным оборудованием. Вот на мой взгляд, лучше во вторую смену учиться в современной комфортной школе, чем просто так сказать: у нас все в одну смену учатся, а школа будет малокомплектной или плохо укомплектованной оборудованием", — сказал Медведев.

При этом он также обратил внимание руководителей регионов, что нужно заниматься не только строительством новых школ, но и вести реконструкцию старых учебных заведений.