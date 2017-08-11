Медведев считает, что деревянная застройка в России имеет большой потенциал

ПЕНЗА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что у деревянной застройки в России есть большой потенциал с учетом лесных запасов страны.

В пятницу глава правительства и председатель партии "Единая Россия" провел встречу с активом партии в Приволжском федеральном округе, на которой обсуждались вопросы строительства индивидуального жилья и благоустройства городской среды.

Медведев отметил, что при строительстве домов население чаще всего предпочитает использовать кирпич, но за последние годы в России и за границей отношение к строительным материалам изменилось.

"Деревянное домостроение считается высокоэкологичным, считается очень современным и позволяет сохранять тепло и стойкость строения на протяжении десятилетий… Я считаю, что у такого рода застройки в нашей стране существует огромный потенциал с учетом наших лесных богатств", — сказал Медведев.