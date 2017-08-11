США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Роспотребнадзор и СК выяснят, почему инвалида не пустили в ресторан

18:4211.08.2017
(обновлено: 18:48 11.08.2017)
0460
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОстанкинская телебашня. Архивное фотоОстанкинская телебашня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Инцидент с незрячей москвичкой, рассказавшей РИА Новости о том, как ее не пустили в ресторан на Останкинской башне, возмутил общественность: представители общества инвалидов и Общественной палаты призвали надзорные органы разобраться в ситуации. В свою очередь, Роспотребнадзор и Следственный комитет начали проверки.

Останкинская телевизионная башня. Архивное фото
© РИА Новости / Б. Елин
Перейти в фотобанк
Роспотребнадзор выясняет, почему незрячую девушку не пустили в ресторан
Как рассказала РИА Новости сама москвичка, Дана Мерзлякова, ее не пропустила к заведению администрация смотровой площадки телебашни, через которую посетители попадают в ресторан. Дане объяснили, что пропустить ее не могут из-за правил безопасности, согласно которым у незрячих могут возникнуть трудности при эвакуации.

Общественность возмутилась

Первой отреагировала председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства, также инвалид по зрению — артистка Диана Гурцкая. Она заявила, что возмущена ситуацией и призвала администрацию ресторана и смотровой площадки принести извинения. В противном случае член ОП пообещала обратится в прокуратуру Москвы.

Гурцкая также отметила, что именно на смотровой площадке Останкинской телебашни накануне Паралимпиады в Сочи проходило гашение специальных марок, выпущенных в честь Игр, в котором она принимала участие. "Никто не пытался запретить мне подняться", — отметила член ОП.

Председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев в беседе с РИА Новости отметил, что ресторан, оказывающий публичные услуги, обязан обеспечить доступ для всех, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он также заявил, что надеется, что Роспотребнадзор и прокуратура помогут администрации смотровой площадки решить вопрос с безопасной эвакуацией для инвалидов.

Останкинская телебашня. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперт: незрячую девушку должны были пустить на Останкинскую башню
"Мы понимаем, что объект сложный с точки зрения безопасности, поэтому нужно, чтобы специалисты посмотрели, как можно организовать безопасную эвакуацию, и что делать, если человек с инвалидностью хочет посетить этот объект", — заявил он.

Терентьев также допустил, что попасть в ресторан помешал человеческий фактор — многие сотрудники пугаются, когда видят инвалида.

Глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин также возмутился, когда узнал об этой истории.

"Думал, что после наших прошлых исков по отказам в перевозке колясочников и слепых проблемы были сняты. Оказалось, что нет и "доступная среда" — это только теория. Будем поправлять товарищей из общепита", — пообещал он.

Официальная реакция

В столичном управлении СК России сообщили РИА Новости в пятницу, что начали проверку по информации о нарушении прав молодой девушки с ограниченными возможностями. Там добавили, что следствие установит причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Певица Диана Гурцкая. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гурцкая возмущена тем, что незрячую девушку не пустили в Останкинскую башню
Управление Роспотребнадзора по Москве также приступило к административному расследованию. В ведомстве пообещали принять надлежащие меры, если выяснится, что были нарушены права потребителей.

При этом в ресторане "Седьмое небо", куда пыталась попасть москвичка, РИА Новости объяснили, что лично с ней не общались и не имеют ничего против обслуживания инвалидов. "Скорей всего, ее не пустили еще на уровне пропуска в башню — у нас там досмотр, как в аэропорту", — сказал менеджер ресторана.

"Мы никогда никому не отказываем в обслуживании, и нам совершенно все равно, какие сложности со здоровьем у наших клиентов", — добавила она.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), в чью сеть входит Останкинская телебашня, не стала комментировать ситуацию относительно незрячей девушки, которую не пропустили к ресторану "Седьмое небо".

В то же время, на одной из не менее популярных смотровых площадок столицы — "Москва-Сити" — рассказали РИА Новости, что никаких ограничений для доступа на площадку маломобильных горожан у них нет, более того, для этой категории граждан предусмотрены льготные билеты.

Мнение эксперта

Эксперт по противопожарной безопасности Владимир Ройтман заявил РИА Новости, что незрячей девушке в сопровождении зрячего человека не должны были отказывать в посещении смотровой площадки. По словам профессора Московского государственного строительного университета, руководство могло отталкиваться от каких-то подзаконных актов, правил и регламентов, но, "с точки зрения здравого смысла, девушка могла пройти в ресторан, ведь она была с другом".

Останкинская телебашня. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В ресторане "Седьмое небо" заявили, что к ним не приходила незрячая девушка
При этом на официальном сайте Останкинской башни в разделе "правила посещения" указано, что в связи с возможными трудностями эвакуации с телебашни при чрезвычайных ситуациях и необходимостью длительного пребывания посетителей в индивидуальных средствах защиты, к посещению смотровой площадки не допускаются дети младше 7 лет, женщины "с явными признаками беременности", лица в алкогольном или наркотическом опьянении, инвалиды на протезах, инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, граждане "с явными признаками психических отклонений", инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки), и инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.

В конце августа 2000 года на Останкинской телебашне произошел мощнейший пожар, ставший одной из крупнейших техногенных катастроф российской столицы. В результате пожара погибли три человека и было прервано вещание большинства телеканалов на Москву и Московскую область.

Высотный ресторан "Седьмое небо", открывшийся в башне в 1967 году, находится на высоте 328-334 метров и занимает три этажа (золотой, серебряный и бронзовый). Кольцеобразные помещения ресторана совершали круговые вращения вокруг своей оси со скоростью от одного до двух оборотов в 40 минут. После пожара он был закрыт на реконструкцию и вновь начал работать только в 2016 году.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена