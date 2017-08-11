Роспотребнадзор и СК выяснят, почему инвалида не пустили в ресторан

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Инцидент с незрячей москвичкой, рассказавшей РИА Новости о том, как ее не пустили в ресторан на Останкинской башне, возмутил общественность: представители общества инвалидов и Общественной палаты призвали надзорные органы разобраться в ситуации. В свою очередь, Роспотребнадзор и Следственный комитет начали проверки.

Общественность возмутилась

Как рассказала РИА Новости сама москвичка, Дана Мерзлякова, ее не пропустила к заведению администрация смотровой площадки телебашни, через которую посетители попадают в ресторан. Дане объяснили, что пропустить ее не могут из-за правил безопасности, согласно которым у незрячих могут возникнуть трудности при эвакуации.

Первой отреагировала председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства, также инвалид по зрению — артистка Диана Гурцкая. Она заявила, что возмущена ситуацией и призвала администрацию ресторана и смотровой площадки принести извинения. В противном случае член ОП пообещала обратится в прокуратуру Москвы.

Гурцкая также отметила, что именно на смотровой площадке Останкинской телебашни накануне Паралимпиады в Сочи проходило гашение специальных марок, выпущенных в честь Игр, в котором она принимала участие. "Никто не пытался запретить мне подняться", — отметила член ОП.

Председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев в беседе с РИА Новости отметил, что ресторан, оказывающий публичные услуги, обязан обеспечить доступ для всех, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он также заявил, что надеется, что Роспотребнадзор и прокуратура помогут администрации смотровой площадки решить вопрос с безопасной эвакуацией для инвалидов.

"Мы понимаем, что объект сложный с точки зрения безопасности, поэтому нужно, чтобы специалисты посмотрели, как можно организовать безопасную эвакуацию, и что делать, если человек с инвалидностью хочет посетить этот объект", — заявил он.

Терентьев также допустил, что попасть в ресторан помешал человеческий фактор — многие сотрудники пугаются, когда видят инвалида.

Глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин также возмутился, когда узнал об этой истории.

"Думал, что после наших прошлых исков по отказам в перевозке колясочников и слепых проблемы были сняты. Оказалось, что нет и "доступная среда" — это только теория. Будем поправлять товарищей из общепита", — пообещал он.

Официальная реакция

В столичном управлении СК России сообщили РИА Новости в пятницу, что начали проверку по информации о нарушении прав молодой девушки с ограниченными возможностями. Там добавили, что следствие установит причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Управление Роспотребнадзора по Москве также приступило к административному расследованию. В ведомстве пообещали принять надлежащие меры, если выяснится, что были нарушены права потребителей.

При этом в ресторане "Седьмое небо", куда пыталась попасть москвичка, РИА Новости объяснили, что лично с ней не общались и не имеют ничего против обслуживания инвалидов. "Скорей всего, ее не пустили еще на уровне пропуска в башню — у нас там досмотр, как в аэропорту", — сказал менеджер ресторана.

"Мы никогда никому не отказываем в обслуживании, и нам совершенно все равно, какие сложности со здоровьем у наших клиентов", — добавила она.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), в чью сеть входит Останкинская телебашня, не стала комментировать ситуацию относительно незрячей девушки, которую не пропустили к ресторану "Седьмое небо".

В то же время, на одной из не менее популярных смотровых площадок столицы — "Москва-Сити" — рассказали РИА Новости, что никаких ограничений для доступа на площадку маломобильных горожан у них нет, более того, для этой категории граждан предусмотрены льготные билеты.

Мнение эксперта

Эксперт по противопожарной безопасности Владимир Ройтман заявил РИА Новости, что незрячей девушке в сопровождении зрячего человека не должны были отказывать в посещении смотровой площадки. По словам профессора Московского государственного строительного университета, руководство могло отталкиваться от каких-то подзаконных актов, правил и регламентов, но, "с точки зрения здравого смысла, девушка могла пройти в ресторан, ведь она была с другом".

При этом на официальном сайте Останкинской башни в разделе "правила посещения" указано, что в связи с возможными трудностями эвакуации с телебашни при чрезвычайных ситуациях и необходимостью длительного пребывания посетителей в индивидуальных средствах защиты, к посещению смотровой площадки не допускаются дети младше 7 лет, женщины "с явными признаками беременности", лица в алкогольном или наркотическом опьянении, инвалиды на протезах, инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, граждане "с явными признаками психических отклонений", инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки), и инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.

В конце августа 2000 года на Останкинской телебашне произошел мощнейший пожар, ставший одной из крупнейших техногенных катастроф российской столицы. В результате пожара погибли три человека и было прервано вещание большинства телеканалов на Москву и Московскую область.

Высотный ресторан "Седьмое небо", открывшийся в башне в 1967 году, находится на высоте 328-334 метров и занимает три этажа (золотой, серебряный и бронзовый). Кольцеобразные помещения ресторана совершали круговые вращения вокруг своей оси со скоростью от одного до двух оборотов в 40 минут. После пожара он был закрыт на реконструкцию и вновь начал работать только в 2016 году.