В МТС наняли робота Веру для подбора персонала

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МТС, один из крупнейших сотовых операторов в РФ, нанял робота Веру для подбора персонала, говорится в сообщении компании.

Робот Вера — разработка российского стартапа Stafory. Как отмечал в своем релизе инвестирующий в стартап Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), клиентами Stafory уже стали такие компании как Х5, Альфа-Банк, "М.Видео" и ряд других. Недавно проект привлек от фонда еще 30 миллионов рублей, которые планируется направить на доработку робота и его продвижение на рынке США.

Отмечается, что робот ищет на интернет-ресурсах резюме кандидатов по заданным параметрам. Тем, кто подходит по критериям, Вера звонит и проводит первичное собеседование – самообучающаяся нейросеть распознает естественную речь человека и ведет с кандидатами диалог. По итогам успешного собеседования робот высылает описание вакансии и переадресует кандидата на живого рекрутера, который и принимает решение о найме.

После трехмесячного тестирования робота МТС заключил годовой контракт на его использование. За время испытательного срока Вера оценила более 100 тысяч резюме в 50 городах России и наняла в результате 69 сотрудников. После тестирования робот сосредоточится на поиске специалистов центров клиентского сервиса и специалистов по продажам услуг фиксированной связи, сообщает оператор.

С помощью робота МТС планирует повысить эффективность рекрутинга. В частности, ожидает сократить время реакции на появление нового резюме по интересующим МТС профилям в рабочее время до двух часов, увеличить долю заинтересованных кандидатов при "холодном поиске" до 70% при текущих 40%, увеличить количество собеседований рекрутеров с кандидатами за счет сокращения времени на поиск резюме на 30%. Планируется, что число принятых на работу кандидатов, найденных роботом и прошедших первичное собеседование с Верой, достигнет порядка 200 человек ежемесячно.