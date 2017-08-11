В МТС наняли робота Веру для подбора персонала

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МТС, один из крупнейших сотовых операторов в РФ, нанял робота Веру для подбора персонала, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что робот ищет на интернет-ресурсах резюме кандидатов по заданным параметрам. Тем, кто подходит по критериям, Вера звонит и проводит первичное собеседование – самообучающаяся нейросеть распознает естественную речь человека и ведет с кандидатами диалог. По итогам успешного собеседования робот высылает описание вакансии и переадресует кандидата на живого рекрутера, который и принимает решение о найме.
С помощью робота МТС планирует повысить эффективность рекрутинга. В частности, ожидает сократить время реакции на появление нового резюме по интересующим МТС профилям в рабочее время до двух часов, увеличить долю заинтересованных кандидатов при "холодном поиске" до 70% при текущих 40%, увеличить количество собеседований рекрутеров с кандидатами за счет сокращения времени на поиск резюме на 30%. Планируется, что число принятых на работу кандидатов, найденных роботом и прошедших первичное собеседование с Верой, достигнет порядка 200 человек ежемесячно.