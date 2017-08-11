Часть территории "Горбушки" могут отдать под нужды реновации

МОСКВА, 11 авг — РИА Недвижимость. Часть территории московского торгового центра "Горбушкин двор" могут отдать под нужды реновации, сообщил журналистам в пятницу заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

В конце июля газета "Ведомости" сообщала о том, что московский торговый центр "Горбушкин двор" и расположенный рядом завод на улице Барклая планируется застроить жильем. По данным издания, речь идет о двух крупных жилых комплексах: площадью 217 тысяч квадратных метров на месте торгового центра и 166 тысяч квадратных метров на территории завода "Филит". Издание также писало о том, что один из владельцев "Горбушки" Алексей Хотин является совладельцем банка "Югра", у которого в конце июля отозвали лицензию.

"Владельцы обратились на ГЗК и получили право на разработку граддокументации", — сказал заммэра, подчеркнув, что пока никаких решений не принято, они будут приниматься после ее разработки.

При этом он отметил, что рядом в Филях есть дома, попавшие в программу реновации, и власти будут вести переговоры, чтобы часть территории "Горбушки" была отдана под реновацию.

Хуснуллин также заметил, что "Горбушка" притягивает к себе большой людской трафик, и переориентация территории на жилую застройку улучшит сложную транспортную ситуацию.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживает около 1 миллиона человек.