Работы по благоустройству Москвы подходят к завершению

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Работы по благоустройству в российской столице завершаются, заявил вице-мэр Москвы Петр Бирюков на совещании по оперативным вопросам у градоначальника Сергея Собянина.

"Летнее благоустройство Москвы вышло на финишную прямую… Открытие большинства улиц после окончания работ произойдет во второй половине августа", — сказал Бирюков, которого цитирует пресс-служба мэрии.

Осенью на благоустроенных улицах высадят свыше 5,4 тысячи деревьев и 90 тысяч кустарников.

В 2017 году в программу "Моя улица" были включены почти 120 улиц, набережных и площадей. Сейчас на всех объектах благоустройства работают более 60 тысяч человек, задействованы свыше 11 тысяч единиц техники.

В этом году, по словам заммэра, в городе создадут 50 новых парков в жилых районах, из них 20 благоустроят за счет городского бюджета и 30 за счет инвесторов. Все работы идут в соответствии с графиком.

На 10 августа в городе на 55% выполнили работы по ремонту асфальта — на площади в 12 миллионов квадратных метров.

Бирюков рассказал, что в 2017 году в Москве продолжают обустраивать пешеходные дорожки и устанавливать освещение у станций МЦК и новых станций метро. Ремонтные работы должны завершить к началу ноября.

Кроме того, в городе наполовину завершили запланированные работы по благоустройству во дворах. Во время благоустройства во дворах ремонтируют асфальт, устанавливают детские игровые городки, спортивные площадки и площадки для выгула животных, создают парковочные мета.

Параллельно в надлежащее состояние приводят свыше 20 тысяч подъездов многоквартирных домов.

Впервые в 2017 году проводятся крупномасштабные работы по утеплению чердаков, поскольку это снизит потери тепла в домах во время отопительного сезона и помешает образованию наледи и сосулек на крышах.