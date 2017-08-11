Лавров рассказал о походе с Примаковым в баню в Нью-Йорке

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как однажды в Нью-Йорке сходил в баню с экс-премьером РФ и бывшим министром иностранных дел Евгением Примаковым, когда тот предложил ему поехать в командировку в посольство в Вашингтоне.

Лавров в то время был постоянным представителем России при ООН. Примаков возглавлял министерство иностранных дел.

"Это был 1996 год, сентябрь. Мы пошли в русскую баню. Вышли из парной, сели на стулья, пиво… и вот он (Примаков) говорит: Принял решение направить вас в Вашингтон. Я опешил. Я говорю: За что? Он: Что за политически незрелый вопрос? Вашингтон — это наша главная заграничная точка. Я говорю: Позвольте с вами не согласиться. Я считаю, что это Нью-Йорк. Вы автор теории многополярности. Где делается многополярность? В Вашингтоне, когда ты что-то пытаешься сделать, то нужно звонить и думать, примут тебя или не примут? Или добиваться в Нью-Йорке — ты зашел в здание Генеральной ассамблеи, там все страны представлены…", — рассказал российский министр, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".