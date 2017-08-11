МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ дала разъяснения по ситуации с изъятием из библиотек в Архангельской области книг, полученных от фонда Сороса, признанного нежелательной организацией в РФ.

Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о том, что некоторое время назад в сельские библиотеки Архангельской области поступило негласное распоряжение убрать с полок и складировать в подсобки до особого распоряжения классическую литературу, приобретенную для них фондом Сороса, который в 2015 году был признан в РФ нежелательной организацией. Пресс-секретарь министерства культуры Архангельской области Ангелина Тихонова, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что региональное ведомство не выдавало распоряжений об изъятии из местных библиотек книг, изданных фондом Сороса.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ РИА Новости сообщили, что, в соответствии с законом, запрещено распространять изданные нежелательной организацией информационные материалы, в том числе через СМИ, интернет, а также выпускать и хранить такие материалы для их распространения. Надзорное ведомство направило нижестоящим прокурорам рекомендации о том, что "материалы и книги, содержащие информацию о деятельности нежелательной организации, не подлежат распространению на территории РФ". Запрет не распространяется на классическую литературу.

"Иные издания — проза, поэзия, публицистика известных классиков литературы, переданные в библиотечные фонды в рамках социальных проектов организаций, впоследствии признанных нежелательными, могут храниться и распространяться без ограничений", — разъяснили в пресс-службе надзорного ведомства, указав, что администрация библиотеки "в своей деятельности должна руководствоваться федеральным законодательством и внутренними нормативными актами".

В ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательными в России Фонды "Открытое общество" (Open Society Foundations) и Институт "Открытое общество фонд содействия" (OSI Assistance Foundation). Обе организации входят в структуру так называемого фонда Сороса — сети международных благотворительных организаций, созданных известным американским финансистом Джорджем Соросом.