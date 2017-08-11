Лавров на "Территории смыслов" попросил студента "поклясться мамой"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 11 авг – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Территория смыслов" в шутку уточнил, "клянется ли мамой" представитель Дагестана, похваливший министра за то, что он "никогда не облажался".

В пятницу глава МИД РФ выступает на молодежном форуме "Территория смыслов" в деревне Дворики Владимирской области. Один из участников, приехавший из Махачкалы, сделал комплимент профессионализму министра.

"Сергей Викторович! Хотел бы поблагодарить вас, что находясь постоянно на виду у миллионов, вы никогда не облажались", — сказал молодой человек, вызвав шквал аплодисментов своих товарищей.

"Мамой клянетесь?" — уточнил Лавров, когда аплодисменты стихли, чем вызвал новый восторг зала.

"Да! Именно благодаря вам и Владимиру Владимировичу (Путину) Российская Федерация остается самой лучшей и могущественной страной во всех смыслах", — ответил участник, после чего перешел к своему вопросу: кого видит Лавров своим преемником на посту главы внешнеполитического ведомства?

"Вы, наверное, знаете, что у нас назначения в правительство проводит президент. Поэтому решать будет российский народ", — дипломатично ответил глава МИДа.