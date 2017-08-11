Кубанский тракторист изобразил на поле гигантский логотип World of Tanks

Механизатор Юрий Белых из Белоглининского района Краснодарского края изобразил на поле при помощи трактора огромный логотип онлайн-игры World of Tanks

Механизатор Юрий Белых из Белоглининского района Краснодарского края изобразил на поле при помощи трактора огромный логотип онлайн-игры World of Tanks

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Механизатор Юрий Белых из Белоглининского района Краснодарского края изобразил на поле при помощи трактора огромный логотип онлайн-игры World of Tanks в честь ее дня рождения, рассказал РИА Новости представитель ассоциации "Росспецмаш".

"Механизатор возделал на поле логотип игры на тракторе модели 2375 производства "Ростсельмаша", размер логотипа 158 на 216 метров", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Белых является поклонником игры уже шесть лет и провел в ней более 44 тысяч боев.

"Как только я узнал о том, что любимому "Миру танков" исполняется семь лет, сразу решил, что хочу поздравить игру как-то необычно. Я долго думал, так появилась идея – возделать ее логотип на поле", — передал слова механизатора представитель ассоциации.