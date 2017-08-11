В Москве часть автобусных маршрутов по центру города изменится 13 августа

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В воскресенье, 13 августа, в столице временно изменится несколько автобусных маршрутов, сообщает сайт mos.ru. Это связано с проведением полумарафона по набережным Москвы-реки.

Так, с 06:00 до окончания мероприятий автобусы Т79 будут следовать к Савеловскому вокзалу от стадиона "Лужники" по дублеру Комсомольского проспекта, улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду, Большой Пироговской и Зубовской улицам до Смоленского бульвара и далее своей трассой. В обратном направлении автобус будет курсировать по привычному маршруту до станции метро "Парк культуры", а затем по Комсомольскому проспекту.

С 06:30 до завершения полумарафона автобусы № 64, 132, 255 от стадиона "Лужники" будут ходить по дублеру Комсомольского проспекта (вместо Лужнецкого проезда). А с 07:30 автобусы будут следовать:

— М3 — при движении от стадиона "Лужники": от метро "Кропоткинская" по Гоголевскому бульвару и улице Знаменке, далее своей трассой;

— М5 — от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская";

— № 158 — от 3-го Павелецкого проезда до метро "Павелецкая";

— № 255 — от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская".