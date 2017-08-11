Эксперты оценили перспективы предложения о видеофиксации техосмотров

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Введение видеофиксации техосмотров, которое предлагает Минэкономразвития, без работающего на практике контроля является бессмысленной мерой; аналогичная идея, реализованная ранее, ни к чему не привела, рассказали опрошенные РИА Новости автоэксперты.
16.2%Да, наконец-то осмотр будет проходить по всем правилам
68.1%Не уверен, что это кардинально поменяет ситуацию на рынке техуслуг
15.7%Мне все равно, у меня нет автомобиля
"Здесь вопрос в другом: кто это будет все контролировать? Если дальше видеозапись не сдается вместе с отчетами, кому была выдана диагностическая карта, если не будет никаких систем контроля, то это будет точно также бесконтрольно и бессмысленно, как это делается и сейчас", — сказал руководитель московского представительства Федерации автомобилистов России (ФАР) Сергей Канаев.
Это будет вселенский кинофестиваль
"Это не просто будет "Каннский кинофестиваль", это будет "Вселенский кинофестиваль". Поэтому записать-то можно что угодно, а вот технически обеспечить просмотр этих видеозаписей с целью контроля – это практически невозможно", — сказал Травин.
Кроме того, Травин отметил, что видеокамеры уже давно стоят во всех пунктах техосмотра.
"Все это уже давно есть"
"В пунктах технического осмотра стоят видеокамеры. Поэтому это все давно уже есть, просто Минэкономразвития об этом не знают, потому что они этим не интересовались", — пояснил Травин.
Отменить техосмотр
"Если такой техосмотр вводить, то только для транспорта, который занимается профессиональным извозом: для грузовиков, для автобусов. Там какой-то смысл есть, а мучить всех остальных этим – смысла нет. Мне кажется, с техосмотром проблемы нет, у нас других проблем более серьезных большое количество", — сказал вице-президент ФАР по правовым вопросам Константин Шутов.