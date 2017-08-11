США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Эксперты оценили перспективы предложения о видеофиксации техосмотров

13:3311.08.2017
(обновлено: 13:44 11.08.2017)
01300
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкРабота пункта государственного технического осмотра автомобилей в Москве. Архивное фотоРабота пункта государственного технического осмотра автомобилей в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Введение видеофиксации техосмотров, которое предлагает Минэкономразвития, без работающего на практике контроля является бессмысленной мерой; аналогичная идея, реализованная ранее, ни к чему не привела, рассказали опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Поддерживаете предложение Минэкономразвития снимать техосмотр автомобилей на видео?
Результаты

  • 16.2%

    Да, наконец-то осмотр будет проходить по всем правилам

  • 68.1%

    Не уверен, что это кардинально поменяет ситуацию на рынке техуслуг

  • 15.7%

    Мне все равно, у меня нет автомобиля
Все опросы
Голосовать
Ранее "Известия" сообщали, что Минэкономразвития разработало документ, который предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра автомобиля, соответствующие поправки в закон о техосмотре планируется внести осенью. Предполагается, что эта мера поможет в борьбе с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.

"Здесь вопрос в другом: кто это будет все контролировать? Если дальше видеозапись не сдается вместе с отчетами, кому была выдана диагностическая карта, если не будет никаких систем контроля, то это будет точно также бесконтрольно и бессмысленно, как это делается и сейчас", — сказал руководитель московского представительства Федерации автомобилистов России (ФАР) Сергей Канаев.

Это будет вселенский кинофестиваль

Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Натуральное хозяйство: что не так с рынком ОСАГО
Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин обратил внимание на то, что даже "если Минэкономразвития выделит персонал в 5 тысяч человек, которые будут просматривать эти видеозаписи, контролировать прохождение техосмотра всеми транспортными средствами невозможно, потому что это будет гигантский объем информации".

"Это не просто будет "Каннский кинофестиваль", это будет "Вселенский кинофестиваль". Поэтому записать-то можно что угодно, а вот технически обеспечить просмотр этих видеозаписей с целью контроля – это практически невозможно", — сказал Травин.

Кроме того, Травин отметил, что видеокамеры уже давно стоят во всех пунктах техосмотра.

"Все это уже давно есть"

Электромобиль. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Автоэксперты неоднозначно оценили новые поправки в ПДД
Как рассказал координатор ФАР России Андрей Орел, такая мера уже вводилась в РФ ранее, но регулировалась внутренним приказом ГИБДД, однако в итоге ни к чему не привела. Люди, которые хотели купить диагностическую карту, все равно ее покупали, просто появившись под камерами без прохождения самой процедуры.

"В пунктах технического осмотра стоят видеокамеры. Поэтому это все давно уже есть, просто Минэкономразвития об этом не знают, потому что они этим не интересовались", — пояснил Травин.

Отменить техосмотр

Прохождение техосмотра. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ространснадзор поддержал введение видеофиксации техосмотра автомобиля
По мнению Канаева, проще было вообще отметить техосмотр для частных лиц, оставив его обязательным для юридических лиц, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, полностью исключив при этом возможность покупки.

"Если такой техосмотр вводить, то только для транспорта, который занимается профессиональным извозом: для грузовиков, для автобусов. Там какой-то смысл есть, а мучить всех остальных этим – смысла нет. Мне кажется, с техосмотром проблемы нет, у нас других проблем более серьезных большое количество", — сказал вице-президент ФАР по правовым вопросам Константин Шутов.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена