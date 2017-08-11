Эксперты оценили перспективы предложения о видеофиксации техосмотров

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Введение видеофиксации техосмотров, которое предлагает Минэкономразвития, без работающего на практике контроля является бессмысленной мерой; аналогичная идея, реализованная ранее, ни к чему не привела, рассказали опрошенные РИА Новости автоэксперты.

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Ранее "Известия" сообщали, что Минэкономразвития разработало документ, который предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра автомобиля, соответствующие поправки в закон о техосмотре планируется внести осенью. Предполагается, что эта мера поможет в борьбе с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.

"Здесь вопрос в другом: кто это будет все контролировать? Если дальше видеозапись не сдается вместе с отчетами, кому была выдана диагностическая карта, если не будет никаких систем контроля, то это будет точно также бесконтрольно и бессмысленно, как это делается и сейчас", — сказал руководитель московского представительства Федерации автомобилистов России (ФАР) Сергей Канаев.

Это будет вселенский кинофестиваль

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин обратил внимание на то, что даже "если Минэкономразвития выделит персонал в 5 тысяч человек, которые будут просматривать эти видеозаписи, контролировать прохождение техосмотра всеми транспортными средствами невозможно, потому что это будет гигантский объем информации".

"Это не просто будет "Каннский кинофестиваль", это будет "Вселенский кинофестиваль". Поэтому записать-то можно что угодно, а вот технически обеспечить просмотр этих видеозаписей с целью контроля – это практически невозможно", — сказал Травин.

Кроме того, Травин отметил, что видеокамеры уже давно стоят во всех пунктах техосмотра.

"Все это уже давно есть"

Как рассказал координатор ФАР России Андрей Орел, такая мера уже вводилась в РФ ранее, но регулировалась внутренним приказом ГИБДД, однако в итоге ни к чему не привела. Люди, которые хотели купить диагностическую карту, все равно ее покупали, просто появившись под камерами без прохождения самой процедуры.

"В пунктах технического осмотра стоят видеокамеры. Поэтому это все давно уже есть, просто Минэкономразвития об этом не знают, потому что они этим не интересовались", — пояснил Травин.

Отменить техосмотр

По мнению Канаева, проще было вообще отметить техосмотр для частных лиц, оставив его обязательным для юридических лиц, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, полностью исключив при этом возможность покупки.

"Если такой техосмотр вводить, то только для транспорта, который занимается профессиональным извозом: для грузовиков, для автобусов. Там какой-то смысл есть, а мучить всех остальных этим – смысла нет. Мне кажется, с техосмотром проблемы нет, у нас других проблем более серьезных большое количество", — сказал вице-президент ФАР по правовым вопросам Константин Шутов.