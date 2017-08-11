Застрявший в устье реки кит ушел в Охотское море без помощи людей

ХАБАРОВСК, 11 авг — РИА Новости. Гренландский кит, застрявший в устье реки на Шантарских островах в Хабаровском крае и за операцией по спасению которого следили многие жители России, ушел в море без помощи людей, сообщил РИА Новости заместитель директора ФГБУ "Заповедное Приамурье" Дмитрий Гранкин.

Ранее сообщалось, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел 13-метровый кит. Инспектор определил его как гренландского. Предполагается, что кита загнала в устье стая касаток. Позже глава Минприроды России Сергей Донской написал на своей странице в сети Facebook, что кит вернулся в Охотское море следующей ночью во время прилива.

"В 3.23 часа местного времени в пятницу во время сильного прилива кит самостоятельно вернулся в море, без помощи людей. Инспекторы нацпарка, которые были в этот момент на берегу, момента ухода кита не видели, так как была ночь, а на острове густой туман. Но они слышали плеск воды от движений животного. Возможно, он отдохнул, набрался сил и, когда готов был продолжать путь, ушел", — сказал Гранкин.

По его словам, за китом в четверг и в ночь на пятницу наблюдали госинспекторы национального парка "Шантарские острова", каждые полчаса по спутниковому телефону они докладывали о ситуации директору "Заповедного Приамурья" Владимиру Андронову, а он — министерству природных ресурсов и экологии России. С самого начала операции руководство "Заповедного Приамурья" установило контакты с учеными и консультировалось с ними по вопросам спасения животного.

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Как сообщили в дирекции, они читали комментарии блогеров в интернете о якобы бездействии инспекторов и отказе взять у кита образцы кожи для ученых, однако подчеркивают, что сотрудники нацпарка в этой ситуации действовали в соответствии с рекомендациями ученых и нормами природоохранного законодательства. Любые манипуляции с краснокнижными животными требуют оформления разрешения в Роспироднадзоре. В экстренных ситуациях решение по запросу принимается органами государственной власти с учетом разрешения работников особо охраняемых природных территорий. Официальных запросов на отбор биологических проб в "Заповедное Приамурье" не поступало.

"Кит, несмотря на свою внешнюю неповоротливость, очень опасное животное. Если он воспримет действия человека как агрессию – ответит тем же. Он может пойти в атаку. Одного удара его хвоста будет достаточно, чтобы разбить или потопить лодку. Были случаи, когда разъяренный кит выпрыгивал из воды и падал сверху на лодку. Тридцать тонн веса. Будут шансы у людей спастись?" — сказал Гранкин.

Собеседник агентства подчеркнул, что нельзя приближаться к киту, трогать его и пугать громким шумом от моторных лодок или квадрокоптеров. Даже инспекторы, которые поливали кита, действовали очень осторожно. А когда они попытались его подтолкнуть, он дал понять, что готов атаковать.

Гренландский, или полярный кит обитает в северном полушарии, Охотское море является южной границей его обитания. Охотоморская популяция этих животных находится под угрозой исчезновения. В длину киты достигают 22 метров, вес — до 100 тонн. Продолжительность жизни — около 40 лет.

Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.