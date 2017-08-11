В московском ЗАГС начали принимать заявки на заключение брака в зоопарке

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Заявления о заключении брака начали принимать в Московском зоопарке с 11 августа, свадебные церемонии будут проходить в Доме Клюева, расположенном на его территории, а также в саду, прилегающем к зданию, сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Регистрировать браки в Московском зоопарке будет Тверской отдел ЗАГС, куда и нужно подавать заявление. Церемонии планируется проводить каждую неделю по пятницам и субботам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому торжественную церемонию бракосочетания теперь можно провести в Московском государственном зоопарке, картинной галерее имени Ильи Глазунова, в музее имени Пушкина.
В перечень новых мест для свадьбы также вошли усадьба Кусково, музей керамики, Музей Москвы, московский музей-усадьба Останкино, Центральный музей Великой Отечественной войны, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник (МГОМЗ), музей-заповедник Царицыно, Петровский путевой дворец, особняк Смирнова.