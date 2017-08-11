ВЦИОМ выяснил, сколько россиян хотели бы жить в частном доме

МОСКВА, 11 авг — РИА Недвижимость. Две трети россиян (66%) хотели бы жить в частных домах, более половины (57%) предпочли бы дом не старше семи лет, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фактически же в таких домах проживают только 34% россиян, причем в недавно построенных – лишь 8%, говорится в сообщении центра.

Второе место по популярности среди типов жилья занимают многоквартирные кирпичные здания — в них хотели бы иметь квартиру 17% опрошенных. Панельные и монолитные дома выбрали бы 7% и 3%, отмечается в пресс-релизе.

"Каждый третий россиянин (34%) характеризует состояние своего дома как "хорошее", 16% — как "плохое", и 50% граждан называют его удовлетворительным. Заметно выше, чем остальные, оценивают состояние дома жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также новых домов (построенных после 2000-х)", — говорится в нем.

Деятельность управляющей компании, обслуживающей дом, оценивают хорошо 22% опрошенных, плохо – также 22%, удовлетворительно — 34%, говорится в сообщении.

Обязательной частью инфраструктуры современного многоквартирного дома подавляющее большинство россиян (84%) считает детские площадки, в тройку предпочтений также входят парковки (71%) и продуктовые магазины (66%). Наименее востребованными элементами, по данным ВЦИОМ, являются общественные площадки для курения (36%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3-4 августа. Выборка — 1,2 тысячи человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.