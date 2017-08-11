В Находкинской больнице успешно прооперировали 102-летнюю пациентку

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Врачи Находкинской городской больницы успешно прооперировали 102-летнюю местную жительницу, которая сломала ногу, сообщает администрация края.
Как рассказал заведующий отделением травматологии Валерия Коляда, для своих лет эта женщина находится в отличной физической форме. Обследование показало, что у пациентки практически нет сопутствующих хронических заболеваний.
"Анастасия Борисовна вела активный образ жизни, полностью себя обслуживала. Абсолютно психологически адекватна. Но главное – у нее огромное желание жить, а также прекрасная семья" – рассказал врач.
За доблестный труд в тылу награждена медалью, имеет многочисленные почетные грамоты, медали к юбилеям Победы. В 90 лет она приехала к сыну в Находку.
Это не первая возрастная пациентка в Находкинской больнице, несколько дней назад в отделении травматологии провели остеосинтез современными конструкциями и также с хорошим результатом 97-летней женщине.