МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МВД планирует сократить срок оформления и выдачи россиянам загранпаспортов, следует из текста законопроекта, размещенного на портале нормативных актов.

Соответствующие изменения планируют внести в закон, регулирующий порядкок выезда и въезда в страну.

На сколько именно сократят длительность процедуры получения загранпаспорта, в законопроекте не сообщается. Сейчас срок выдачи не должен превышать одного месяца в случае подачи заявления по месту жительства и четырех при обращении по месту пребывания.

В июне Госдума приняла закон, позволяющий оформлять загранпаспорта нового поколения с биометрическими данными через многофункциональные центры. Эта мера призвана упростить его получение. Также сообщалось о возможном повышении госпошлин на биометрические загранпаспорта с 3500 до 5000 рублей, такое предложение МВД одобрила правительственная комиссия.