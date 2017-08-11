В Новосибирске сталинисты потребовали снести памятник Николаю II

НОВОСИБИРСК, 11 авг – РИА Новости. Инициативная группа по установке памятника Иосифу Сталину в Новосибирске обратилась к властям и в прокуратуру с требованием снести недавно установленный, но уже поврежденный вандалом памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею.

Памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею открыли 16 июля в Новосибирске (до 1926 года назывался Ново-Николаевском) у собора имени Александра Невского. В митрополии отметили, что памятник Николаю II было решено возвести "во исполнение рекомендации Священного Синода" и по инициативе горожан. В мэрии заявляли, что заявок на установку памятника к властям города не поступало и памятник может быть установлен только на территории РПЦ. Спустя чуть более двух недель, в ночь на 1 августа местный житель топором повредил часть скульптуры. Полицейским он не объяснил причины поступка, возбуждено уголовное дело.

"Инициативная группа по установке памятника Сталину в Новосибирске обратилась в прокуратуру Новосибирской области, к мэру Анатолию Локтю и губернатору Владимиру Городецкому с требованием снести незаконно установленный памятник Николаю II", — говорится в сообщении группы, разосланном в СМИ.

Кроме сноса памятника инициаторы обращения требуют привлечь к ответственности людей, установивших его и допустивших это.

Члены группы считают, что памятник установили в центре города на территории Собора Александра Невского в обход законных процедур, поскольку собор является объектом культурного наследия регионального значения, что при установке памятника требует согласования и экспертизы. Кроме того, члены группы утверждают, что земля является собственностью Новосибирской области, а не РПЦ, следовательно, проект памятника должен предварительно рассматриваться в мэрии на архитектурно-градостроительном совете.

Руководитель инициативной группы Алексей Денисюк отметил, что они уже более года добиваются установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске, проходя все необходимые процедуры согласования.

"Установка памятника Николаю II в обход законных процедур создает правовой прецедент, дающий нам полное право поступить аналогичным образом – установить памятник Сталину без согласования с властями в центре города. Закон для всех одни. А здесь получается, что местные власти проводят политику двойных стандартов", — сказал он.

РИА Новости планирует в ближайшее время получить комментарий властей Новосибирска.