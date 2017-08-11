В Новосибирске сталинисты потребовали снести памятник Николаю II

НОВОСИБИРСК, 11 авг – РИА Новости. Инициативная группа по установке памятника Иосифу Сталину в Новосибирске обратилась к властям и в прокуратуру с требованием снести недавно установленный, но уже поврежденный вандалом памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею.
"Инициативная группа по установке памятника Сталину в Новосибирске обратилась в прокуратуру Новосибирской области, к мэру Анатолию Локтю и губернатору Владимиру Городецкому с требованием снести незаконно установленный памятник Николаю II", — говорится в сообщении группы, разосланном в СМИ.
Члены группы считают, что памятник установили в центре города на территории Собора Александра Невского в обход законных процедур, поскольку собор является объектом культурного наследия регионального значения, что при установке памятника требует согласования и экспертизы. Кроме того, члены группы утверждают, что земля является собственностью Новосибирской области, а не РПЦ, следовательно, проект памятника должен предварительно рассматриваться в мэрии на архитектурно-градостроительном совете.
"Установка памятника Николаю II в обход законных процедур создает правовой прецедент, дающий нам полное право поступить аналогичным образом – установить памятник Сталину без согласования с властями в центре города. Закон для всех одни. А здесь получается, что местные власти проводят политику двойных стандартов", — сказал он.
РИА Новости планирует в ближайшее время получить комментарий властей Новосибирска.