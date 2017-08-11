Определены победители конкурса песен и стихов про Крымский мост

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жюри конкурса на лучшие стихи и песни о строительстве Крымского моста определило победителей в обеих категориях.

Среди песен первое место заняла композиция Леонида Чернышева, водителя при госпитале для ветеранов из города Иванова. По его словам, 30 лет назад работа привела его в Крым, и полученные там впечатления вдохновили на творчество.

Песню Леонида споет звезда российской эстрады (кто именно, не уточняется) на конкурсе "Новая волна", в Сочи. Сам лауреат посетит мероприятие вместе с семьей.

На втором месте — песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из белорусского Дзержинска. По словам соавторов и родственников (зять и тесть — ред.), соединить мостом Крым и Кавказ — "мечта поколений".

Их песню исполнит звезда эстрады (также не уточняется, кем именно) 18 ноября на шоу "Ээхх, разгуляй" в "Олимпийском".

Третьим победителем песенного конкурса также стали соавторы — пилот авиации Евгений Челахов из Краснодара и композитор Владимир Грачев из Москвы. Авторы не первый раз работают вместе — в 2014 году в Сочи прозвучала их песня про Олимпийский огонь. На создание текста, по словам Евгения, его вдохновили рассказы деда-ветерана Великой Отечественной войны.

Авторы исполнят композицию ее в прямом эфире на "Авторадио".

В стихотворной части конкурса победителей четверо.

Первое место разделили стихи "Десять минут" Ольги Мерзляковой из Саяногорска и "Седьмая глава" Екатерины Кобзарь из Орла. Второй стала работа Эльдара Ахадова из Нового Уренгоя, третьей — преподавателя из Минусинска Александра Давыдова.

Все четверо получат прочитают свои стихи в прямом эфире в студии "Авторадио". Кроме того, авторы лучших песен и стихов смогут посетить стройплощадку моста — им устроят подробную экскурсию.

Все лучшие произведения из тех, что были присланы на конкурс, войдут в музыкально-поэтический сборник "Крымский мост".

Конкурс проводился с 31 мая по 31 июля, за два месяца поступило около 2,5 заявок из почти 600 населенных пунктов разных стран. Работы конкурсантов оценивало жюри, состоявшее из российских исполнителей, композиторов, продюсеров, телеведущих, а также строителей Крымского моста.

По словам одного из членов жюри, заслуженного артиста России Олега Газманова, в конкурсе приняли участие десятки работ, которые "не должны кануть в вечность".

"Они должны являться общественным достоянием. Конечно, нужно выпускать альбом, выпускать сборник стихов, — рассказал артист. — Крымский мост —это великий проект. Я понимаю многих авторов, которые пишут об этом, и пишут интересно".

Заслуженная артистка России Лариса Вербицкая отметила, насколько трудно ей было сделать выбор среди такого количества качественных работ.

"Все то, что было создано и не вошло в число победителей, всё имеет право на жизнь. Произведения крепкие, зрелые, интересные, поэтичные, романтичные, очень разные. И все они об одном, о том, что нас объединило — это тот самый желанный Крымский мост", — добавила она.