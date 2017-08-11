В Москве с начала года задержали почти 300 нелегальных автобусов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Около 300 автобусов нелегальных перевозчиков с неисправной тормозной и рулевой системой задержали в российской столице с начала года, заявил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что перевозка пассажиров в таких автобусах могла привести к крупным ДТП.

"Все эти автобусы принадлежали нелегальным перевозчикам, которые в основном работали на маршрутах на дальний расстояния – из Москвы в область, а иногда и в другие города РФ. Арестованы неисправные автобусы, которые направлялись в Чебоксары, Иваново, Рыбинск, Самару, Махачкалу Пятигорск, Уфу", — сказал журналистам Ликсутов, добавив, что некоторые из автобусов нелегально работали на международных маршрутах по направлению в Киргизию и Азербайджан.

Всего было арестовано 265 автобусов, их переместили на спецстоянки.

По словам заммэра, всего с начала года в Москве за нарушения транспортного законодательства были эвакуированы свыше 2,5 тысяч автобусов.