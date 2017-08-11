В Приморье доставляют тепловые пушки для просушки подтопленных домов

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. Архивное фото

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Тепловые пушки доставляют в районы Приморья, пострадавшие в ходе паводка, для просушки подтопленных домов, сообщает администрация края.

"В селе Барабаш Хасанского района приступают к просушке жилых домов. По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в муниципалитет доставлено 13 тепловых пушек. Еще 12 единиц оборудования направлено в Михайловский район", — говорится в сообщении.

Вода в Барабаше в ходе паводка поднималась более чем на метр над поверхностью земли, в результате чего был полностью затоплен частный сектор по улице Суханова. Техника была доставлена в район в пятницу утром. В ближайшее время начнут просушку домов.

По данным властей, тепловые пушки в село Михайловка передают из Лесозаводска, их доставят в пятницу.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия масштабного паводка в Приморье. Кадры с дрона

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.