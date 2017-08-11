Сахалинская больница приобрела скульптуру за более чем 5 миллионов рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 авг – РИА Новости. Приобретение скульптуры за 5,6 миллиона рублей в Сахалинскую областную больницу является решением общественной организации, поддержанным властями, заявил РИА Новости главный врач больницы Александр Бейфус.

"У этого вопроса давняя история, еще четыре года назад идею установки монумента — символа материнства — высказали представительницы регионального отделения "Женщин России" во главе со своим лидером и депутатом областной Думы, ныне ушедшей из жизни, Любовью Шубиной. Это решение общественного движения было поддержано властями Сахалинской области, мы лишь исполняем его", — сказал Бейфус.

Он также добавил, что министерство культуры Сахалинской области тогда провело аукцион на изготовление памятника, который выиграл местный скульптор Владимир Чеботарев. Сам Чеботарев рассказал, что, кроме него, в конкурсе участвовали художники из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сибири.

На создание трехметрового монумента матери с тремя детьми в глине скульптор потратил примерно полгода. Памятник готов к следующему этапу – гипсовой формовке, а затем будет отлит в бронзе. У памятника также будет полутораметровый постамент.

Скульптуру планируют установить на территории нового здания перинатального центра, который готовится к открытию.