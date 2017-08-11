Хабаровские спасатели в Приморье привели в порядок детсад и больницу

ХАБАРОВСК, 11 авг— РИА Новости. Спасатели Амурского спасательного центра МЧС России из Хабаровска, которые работают в пострадавших от паводка районах Приморского края, восстановили детский сад и детскую больницу, а также оказывают адресную помощь местным жителям, сообщает Амурский спасательный центр.

По данным МЧС, в зоне воздействия тайфуна в Приморском крае 7 августа одновременно оказались более 30 населенных пунктов, свыше двух тысяч домов, в которых проживают более 15 тысяч человек.

Подтоплены дороги, повреждены мосты, отрезан от дорожного сообщения ряд населенных пунктов.

"Около 130 спасателей Амурского спасательного центра сейчас работают в Приморье, они оказывают адресную помощь населению, расчищают дороги, русел рек. В Уссурийске спасатели выполнили большой объем работ по восстановлению детского сада, сильно пострадавшего от паводка. Здесь были приведены в порядок территория для прогулок. Ещё одним объектом стала детская больница, где они восстановили забор, расчистили подвал и вынесли ил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что хабаровские спасатели также оказывали помощь населению, складывали дрова, поправляли заборы, выносили мебель для просушки.