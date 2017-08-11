Наука секса для подростков. Кому и зачем нужны уроки плотской любви

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Лариса Жукова. Всего за два дня проект учебного пособия "Наука секса для подростков" собрал на краундфандинговой платформе 800 тысяч рублей. О сборах объявила автор популярного блога о сексуальной культуре Татьяна Никонова. Она объяснила, что учебник будет бесплатно распространяться в интернете: это поможет бороться с такими актуальными проблемами здоровья российских подростков, как подростковые беременности, сексуальное насилие и эпидемия ВИЧ. Противники секспросвета считают иначе. Подробнее о том, кому и зачем нужно сексуальное образование, — в материале РИА Новости.

"Если вы против секспросвета, вы не патриот"

Одиннадцатого июля 2017 года в эфире программы "Депутатская неприкосновенность" парламентария Виталия Милонова автор просветительского блога о сексе, теле и гендере Татьяна Никонова сказала: "Если вы против секспросвета, вы не патриот". Меньше чем через месяц блогер, ранее управляющая контентом портала Минздрава о здоровом образе жизни, объявила о сборе денег на секспросвет-учебник.

За первые 13 часов на создание книги перечислили свыше 420 тысяч рублей. Как объясняет автор, людям не хватает качественных тематических знаний: "Согласно ВЦИОМ, секс — табу для обсуждения в каждой третьей российской семье. Многие родители и хотели бы обсуждать его с детьми, но не знают как. Я хочу помочь и подросткам, и их родителям".

В течение пяти лет Никонова получала письма от читательниц блога, в которых те описывали свои проблемы. Самые грустные истории были связаны с насилием, говорит блогер.

По словам Никоновой, решающими для нее стали события последнего года: флэшмоб #янебоюсьсказать, который показал, как часто дети подвергаются насилию, и серия секс-скандалов в школах страны. Проблема в том, что общество навязывает образы, при которых не хотеть секса кажется ненормальным, а отсутствие информированности, когда подросток черпает знания из порнографии, приводит к психологическим, физическим травмам и отвращает от секса, уверена она.

"Понятно, что многих родителей пугает слово "секс". Но грамотное просвещение, наоборот, помогает определять давление и манипуляции и быстро принимать меры. Пример школы №57 крайне показателен: если бы дети понимали, что с ними и их одноклассниками делают, сдали бы учителей еще 15 лет назад. Нам нужно бояться не слов, а людей, которые пользуются чужой беспомощностью", — уверена автор идеи учебника.

Пока в плане книги 30 глав по трем темам: удовольствие, согласие и безопасность. Вместе с акушером-гинекологом Татьяной Румянцевой, которая придерживается принципов доказательной медицины, психотерапевтом с базовым медицинским образованием и опытом работы с детьми Екатериной Сигитовой и юристом, основателем проекта Насилию.нет Анной Ривиной блогер попытается ответить на самые разные вопросы. Как устроено тело, какими бывают отношения, как отличить то, что навязывает общество, от того, что человек хочет на самом деле, как отказываться от секса или отношений, распознать манипуляции со стороны взрослых или партнера, как пользоваться контрацептивами. Иллюстрировать книгу будет популярный художник Ники Водвуд.

Война с половым просвещением

Уже больше четырех лет в Челябинске разгорается одна из самых долгих войн представителей консервативного родительского сообщества с сексуальным просвещением. Серию обучающих мероприятий при поддержке городской администрации до недавнего времени проводил бюджетный Центр профилактического сопровождения "Компас".

В 2013 году негодование родителей вызвала акция "Компаса" в разных школах города: в преддверии дня борьбы со СПИДом представители организации раздавали брошюру под названием "Паспорт для тех, кому уже 16", предлагали презервативы и бесплатный анонимный тест на ВИЧ. По требованию родительского сообщества "Компас" временно приостановил просветительскую деятельность, но в 2016 году уроки возобновили.

В 2017 году разгорелся новый скандал: представители общероссийской общественной организации защиты семьи "Родительское Всероссийское сопротивление" опубликовали записи урока для учащихся 10-11 классов школ Челябинска "Базовые знания по профилактике ВИЧ".

Информацию о способах передачи вируса родители посчитали секс-пропагандой, так же как и спор ученицы и лектора о стоимости презервативов из расшифровки: "Девочка: "500 рублей! Я офигела, на 500 рублей я себе юбку вместо этой фигни куплю". Лектор "Компаса": "А зачем тебе юбка, если нет презервативов?".

Война с секспросветом развернулась и в маленьком поселке Урдома с населением в четыре тысячи человек в 800 километрах от Архангельска. В апреле родители учеников муниципальной школы забили тревогу после того, как директор Владимир Додонов ввел специальные лекции о вреде употребления наркотиков, алкоголя и эпидемии ВИЧ. В частности, родители отмечали, что в лекции о том, что ВИЧ передается "от мужчине к женщине, от женщины к мужчине, от женщины к женщине, от мужчины к мужчине", содержится пропаганда гомосексуальных отношений.

"Главная идея этих курсовв том, что если есть желание, его надо удовлетворить. То есть сторонники секс-пропаганды априори даже не рассматривают воздержание и целомудрие. К сожалению, озабоченность удовлетворением своих желаний вовлекает в распущенность, лишает человеческого облика, если хотите, превращает в скотов. Видимо, это и есть одна из неявных задач. Что интересно, сотрудники "Компаса" проводили свои уроки далеко не во все в школах — в элитные гимназии и лицеи они не приходили", — рассказывает председатель общероссийской общественной организации защиты семьи "Родительское Всероссийское сопротивление" (РВС) Мария Мамиконян.

По ее словам, несмотря на то, что необходимость секс-пропаганды объясняют профилактикой ВИЧ и других опасных заболеваний, передающихся половым путем, происходит обратное: "Эти знания лишь провоцируют усиленный интерес к тому, чтобы как можно раньше начать половую жизнь". В качестве примера Мамиконян приводит данные исследований служб по планированию семьи британского графства Глостершир: среди 410 студентов более 45% ощутили потребность поэкспериментировать после первых уроков по половому воспитанию. Там же, где правительство сократило финансирование программы секс-образования, сократился и уровень подростковых беременностей, говорит глава РВС.

"Да, пропагандируются контрацептивы. Но в какой-то момент изделие может порваться. "Резиновый змей" не является стопроцентной профилактикой заражения. Более того, внушает ложную уверенность в защищенности и провоцирует беспечность, наращивание количества контактов. А при их наращивании увеличивается и вероятность заражения, растет число подростковых беременностей", — продолжает Мамиконян.

В современных условиях вполне может работать пропаганда целомудрия, уверена глава организации: "Во множестве школ США, кстати, наиболее элитных, уже вооружились этой идеей, потому что секспросвет привел к печальным результатам. Детям нужны не знания о видах секса, а в первую очередь моральные авторитеты. Кроме того, нужные идейные установки стоит по-прежнему черпать из классической литературы. Наверное, сейчас кажется, что пушкинская Татьяна из "Евгения Онегина" не может быть примером для подражания, но ведь представления о должном, о верности, о целомудрии и гордости возникают".

Также председатель РВС предупреждает, что уроки полового воспитания не только не помогут детям избежать насилия, но и увеличат эти риски: "За секспросветом стоят достаточно прозрачные мотивы: о желании и сексуальности детей говорят только педофилы — они и начинали разрабатывать программы сексуального просвещения в конце 90-х. А так называемое правило нижнего белья, которое учит ребенка тому, что его части тела под нижним бельем недопустимо трогать никому, приводит к разрушению отношений детей и родителей. Ситуации, при которых насилие происходит в семье, крайне редки, истерия нагнетается искусственно".

Татьяна Никонова считает иначе. По ее словам, противники "правила нижнего белья" "хотят сохранить свое право на насилие".

"В российских семьях повсеместно бьют и шпыняют детей, издеваются над более слабыми супругами, сексуальное насилие тоже не редкость. Развратом я бы назвала произвол и насилие, а вот право на самозащиту и сексуальную неприкосновенность детям нужно настойчиво объяснять".

Борьбу с секспросветом в Челябинске блогер называет "вредительством" и приводит данные по эпидемии ВИЧ: два из трех случаев новых заражений в Европе приходятся на Россию. По ее словам, в группе риска каждый человек независимо от сексуальной ориентации, образа жизни и социального статуса: "Женщины часто узнают о своем статусе уже во время беременности, потому что практики регулярной сдачи анализов у нас нет. В такой ситуации запрет информационной программы профилактики ВИЧ направлен на уничтожение здоровья и будущего молодежи и школьников ".

"Секс-боксы" или воздержание

Вопросы сексуального здоровья подростков вызывают острые дискуссии не только в России, но и во всем мире. Наибольшая обеспокоенность вызвана не только распространением ВИЧ (ежедневно около 2000 молодых людей заражаются вирусом), но и высоким уровнем ранних беременностей (ежегодно рожают миллион девушек-подростков до 15 лет, три миллиона — делают небезопасные аборты).

Один из лучших показателей сексуального здоровья среди подростков демонстрируют Нидерланды. Процент вступления в интимные связи в раннем возрасте и заболеваемость ЗППП здесь ниже, чем в среднем по Европе и в США: согласно статистике ВОЗ, 22% 15-летних голландских девочек и 19% 15-летних голландских мальчиков сообщили, что уже имели опыт сексуальных контактов (в России это 18% и 39%, соответственно). Также в Голландии низкий показатель подростковых беременностей: на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет приходится четыре случая родов (в России этот показатель — 24 случая).

Более подробно о том, как строится сексуальное просвещение в Нидерландах, описывается в материале, переведенном центром помощи пострадавшим от сексуального насилия "Сестры". Так, у четырехлетних детей спрашивают, почему они обнимаются, какие чувства и ощущения им нравятся, а какие нет. Предполагается, что к семи годам они должны уметь называть части тела, включая гениталии.

"Сексуальность – о восприятии себя, о развитии собственной идентичности, о гендерных ролях и еще о том, как выражать себя, свои желания и устанавливать свои границы", объясняет голландская специалист по сексуальному развитию молодежи Инеке ван дер Влюгт. По ее словам, дошкольников обучают в том числе тому, как сообщить, что они не хотят, чтобы к ним прикасались.

Далеко не все европейцы положительно воспринимают секспросвет. В декабре 2016 года стала громкой история немецкой семьи Мартенс: баптисты Евгений (Ойген) и Луиза вместе с десятью детьми переехали из Германии в Новосибирскую область, чтобы избежать обязательных школьных уроков полового воспитания. Как рассказывал глава семьи, уже в дошкольных учреждениях детей заставляли раздеваться и трогать друг друга, а также пользоваться игрушками из "секс-боксов" — плюшевыми вагинами и пенисами. В четвертом классе детей учили пользоваться презервативами. Это шло вразрез с религиозными убеждениями семьи Мартенс и вызывало проблемы с соцопекой, поэтому они эмигрировали на историческую родину Евгения. Правда, спустя два месяца жизни в доме без водопровода и центрального отопления в деревне Кыштовка Мартенсы тайно вернулись обратно.

Но если опыт школьного обучения сексуальности в Нидерландах оправдывает себя в цифрах, то опыт американский вызывает вопросы. В течение нескольких последних десятилетий программы сексуального образования молодежи делали упор на пропаганде воздержания от сексуальных отношений до брака, рассказывает кандидат экономических наук, доцент Института демографии НИУ ВШЭ Виктория Сакевич. Проекты начали получать финансирование в 1980-х при администрации Рейгана и достигли зенита в начале 2000-х при Буше, отмечает эксперт. С конца 1990-х годов на такие программы было потрачено свыше 1,5 миллиарда долларов.

Несмотря на это, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2006 году, впервые c 1991-го, в США вырос уровень подростковых беременностей. Значительно возросла и внебрачная рождаемость.

Как выяснили исследователи, на сокращение риска беременностей среди 15-17-летних влияли не столько идеи воздержания, сколько использование контрацепции, о которой не говорилось в пропаганде целомудрия: "Около 1/4 снижения было связано с уменьшением сексуальной активности и 3/4 с возросшим уровнем использования контрацепции. Среди сексуально активных подростков 15-19 лет доля использующих презерватив увеличилась за 1995—2002 годы с 36 до 53%".

"Дети, которым пропагандируют воздержание, в среднем раньше начинают заниматься сексом, чем образованные, и при этом не умеют предохраняться. Понятно, кто из них в таком случае более уязвим для инфекций и ранних беременностей", — делится другой версией Татьяна Никонова.

Справедливости ради нужно отметить, что рост случаев рождений и абортов среди подростков эксперты объясняли не только федеральными программами сексуального образования, сфокусированными исключительно на пропаганде воздержания, но и ростом бедности, притоком мигрантов из Латинской Америки, "самоуспокоенности по поводу эпидемии ВИЧ/СПИДа". Однако во время правления Обамы программы по пропаганде воздержания были практически отменены.

В 2019 году в Великобритании вводятся обязательные уроки секспросвета в школах. "В обращениях парламентских комитетов, которые этого требовали, упоминалась в том числе тотальная беззащитность девочек и девушек перед сексуальным насилием и домогательствами", — рассказывает Татьяна Никонова. "Ко мне самой активно приставали, когда я была еще дошкольницей, причем это был подросток", — вспоминает она. — Если моя книга хотя бы одному из таких мальчиков объяснит, что маленькие дети никогда не могут быть объектом сексуального интереса, а также, что возраст сексуального согласия придуман не просто так, все уже не зря".

"Секспросвет нужен родителям"

Комментарий гештальт-терапевта, сексолога Марии Койсиной

Все общественные организации — про политику. Они пытаются лоббировать какие-то стандарты для всех. Одни говорят, что всем нужно быть целомудренными. Другие — что нужно ввести уроки секспросвета. Но никогда нельзя узнать заранее, что именно станет травматичным для ребенка: запрет на обсуждение секса в семье или уроки секспросвета, когда он к этому не готов. К тому же сами родители могут быть не готовы принимать те или иные идеи. Я за то, чтобы каждая семья имела возможность выбирать.

В первую очередь надо образовывать родителей. Считается, что до подросткового возраста с детьми разговаривать "об этом" не нужно. Но дети слышат звуки секса в родительской спальне. Видят эротические сцены в рекламе, фильмах. Интересуются, как они появились. И вместо того чтобы поговорить с ними, родители ругают за "плохие" слова, выгоняют из комнаты или закрывают им глаза во время эротических сцен. Это становится сигналом, что темы секса дома под запретом.

Не нужно инициировать эти беседы, как в фильме "Американский пирог", вторгаясь в личное пространство ребенка. Нужно просто быть готовым к такому интересу. Эта готовность происходит из принятия секса как естественной части жизни. Ребенок может не суметь сформулировать вопрос, но если видно его интересует, нужно объяснить, как называются половые органы, что происходит сейчас в сцене кино (например, поцелуй) и так далее.

Если ребенок спокойно подходит и спрашивает о сексе, значит, он доверяет вам, и контакт есть. Если вы тут же закрываете дверь или отвечаете: "Подрастешь — узнаешь", скорее всего, доверия не будет.

В таком случае авторитетами для детей становятся сверстники. Они перенимают установки референтной группы. Насколько они адекватны — вопрос везения.

Вопрос профилактики насилия не решить только правилом "нижнего белья". Любое совращение — это всегда асимметричная "власть": взрослый априори сильнее ребенка, ему сложно противостоять. Здесь опять крайне важна сильная родительская фигура, которая объяснит, что допустимо, а что нет, как и когда бить тревогу. Важно, чтобы ребенок был уверен: даже когда очень тяжело и страшно, родитель выслушает и примет меры.

Домогательства в семье — это еще более постыдная тема, поэтому о ней говорят крайне редко. К сожалению, в моей практике это встречается очень часто. Начиная от неприятных ребенку касаний, заканчивая половым актом. При этом его заставляют чувствовать вину, убеждают "не расстраивать" и не рассказывать. Если у ребенка теплые отношения с родителями, и они не осудят, не пристыдят, а помогут справиться с этим, травма постепенно исцелится. Если он остается один с горем, это травмирует на всю жизнь.

Основная сложность в том, что у большинства родителей ценности о сексе не сформированы. Они должны сами себе объяснить: что такое секс, когда, с кем и зачем этим занимаются, что допустимо, а что нет? Например: "секс — это максимальное выражение близости с человеком". Нет правильных и неправильных ценностей: они могут быть и пуританскими, и либеральными. Главное — транслировать их. Нельзя отмахиваться и говорить: "Делай что хочешь", тем самым лишая ребенка необходимых ориентиров.