Гурцкая возмущена тем, что незрячую девушку не пустили в Останкинскую башню

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая возмущена тем, что незрячую девушку не пропустили к ресторану на Останкинской башне, сославшись на возможные трудности при эвакуации; по словам общественницы, администрация обязана принести извинения — в противном случае член ОП обратится в прокуратуру Москвы.

Ранее незрячая москвичка Дана Мерзлякова рассказала РИА Новости, что в ресторан "Седьмое небо" на Останкинской телебашне она отправилась "в сопровождении зрячего друга". Для прохода в ресторан нужно было сначала попасть на смотровую площадку, однако уже на этапе покупки билетов девушку не пропустили, аргументировав это тем, что инвалиды первой–второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Мерзлякова намерена обратиться в Роспотребнадзор.

"История, конечно же, возмутительна. Особенно, учитывая, что именно на смотровой площадке Останкинской телебашни накануне Паралимпиады в Сочи проходило гашение специальных марок, выпущенных в честь Игр, в котором я принимала участие. И никто не пытался запретить мне подняться", — заявила Гурцкая РИА Новости.

Она отметила, что хорошо знает саму девушку.

"Я хорошо знаю Дану. Она неоднократно принимала участие в нашем фестивале "Белая трость". Это замечательная певица, артистка, очень добрый и светлый человек. Она абсолютно свободно самостоятельно передвигается по городу, пользуется общественным транспортом, ведёт страницу в Facebook. Администрация заведения обязана принести ей свои извинения. Если этого не произойдёт, то мы попросим вмешаться прокуратуру Москвы", — сказала Гурцкая.

До Останкинской телебашни РИА Новости в четверг вечером дозвониться не удалось, однако на официальном сайте заведения в разделе "правила посещения" указано, что в связи с возможными трудностями эвакуации с телебашни при чрезвычайных ситуациях и необходимостью длительного пребывания посетителей в индивидуальных средствах защиты, к посещению смотровой площадки не допускаются дети младше 7 лет, женщины "с явными признаками беременности", лица в алкогольном или наркотическом опьянении, инвалиды на протезах, инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, граждане "с явными признаками психических отклонений", инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки) и инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.