Застрявший в устье реки в Хабаровском крае кит вернулся в Охотское море

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Застрявший в устье реки кит вернулся в Охотское море ночью во время прилива, заявил глава Минприроды России Сергей Донской.
Ранее сообщалось, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел 13-метровый кит. Инспектор определил его как гренландского. Предполагается, что кита загнала в устье стая касаток.
"Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель! Только что позвонил директор нацпарка "Шантарские острова" Владимир Андронов — кит ушёл из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли", — написал Донской на своей странице в сети Facebook.