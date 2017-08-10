Застрявший в устье реки в Хабаровском крае кит вернулся в Охотское море

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Застрявший в устье реки кит вернулся в Охотское море ночью во время прилива, заявил глава Минприроды России Сергей Донской.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Sergey Dolya, russian.rt.com Гренландский 13-метровый кит застрял в устье реки в Хабаровском крае

Ранее сообщалось, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел 13-метровый кит. Инспектор определил его как гренландского. Предполагается, что кита загнала в устье стая касаток.

"Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель! Только что позвонил директор нацпарка "Шантарские острова" Владимир Андронов — кит ушёл из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли", — написал Донской на своей странице в сети Facebook.