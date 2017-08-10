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Общество

Русфонд рассказал, куда потратит деньги, которые вернут родители Фриске

20:4210.08.2017
(обновлено: 20:59 10.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица и актриса Жанна Фриске. Архивное фотоПевица и актриса Жанна Фриске. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Средства, которые вернут родители Жанны Фриске, Русфонд направит на лечение онкобольных детей, а жертвователи, которые будут против, смогут вернуть их себе, заявил РИА Новости президент фонда Лев Амбиндер.

Фандрайзинговые фонды собрали более 12 млрд руб. в 2015 году – данные Русфонд.Навигатор
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Русфонд: фандрайзинговые фонды собрали более 12 млрд рублей в 2015 году

Мосгорсуд в четверг признал законным решение о взыскании с родителей Жанны Фриске более 21 миллиона рублей, ранее выделенного Русфондом на лечение певицы. Таким образом, он отклонил их апелляционную жалобу.

"Все возвращенные средства Русфонд, как и планировалось, потратит на лечение онкобольных детей, если не будет возражений жертвователей. По правилам Русфонда мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств. Опубликуем мы и порядок возврата пожертвований тем телезрителям, которые возразят против перевода больным детям их взносов", — заявил Амбиндер.

"Взыскание осуществляет служба судебных приставов, и мы не можем вмешиваться в их работу", — уточнил он.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Русфонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным Русфонда, после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

Звезды стали участниками нового благотворительного проекта «Русфонд.Мечта»
© Российский фонд помощи "Русфонд"
Звезды стали участниками нового благотворительного проекта "Русфонд.Мечта"

Ответчиками по иску на 21,6 миллиона рублей являются мать и отец Ольга и Владимир Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон Шепелев. Представители мужа утверждали, что именно мать певицы обналичила указанную сумму со счетов, поэтому иск должен был быть заявлен именно к ней.

Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.

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