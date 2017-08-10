"Аэрофлот" уточнил правила суммирования багажа летящих совместно пассажиров

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" уточнил правила суммирования бесплатного багажа совместно следующих пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что "Аэрофлот" после протеста Московской межрегиональной транспортной прокуратуры начал суммировать багаж летящих совместно пассажиров. В ходе проведенной ведомством проверки было установлено, что правила авиакомпании запрещали суммировать вес и размер багажа пассажиров, следующих совместно в один аэропорт или аэропорт остановки одним рейсом.

"Правила компании и ранее допускали суммирование совместно следующим пассажирам норм бесплатного провоза багажа по количеству мест. Нормы учитывали все международные требования к бесплатному провозу багажа. Они были направлены на исключение случаев возникновения проблем у пассажиров, следующих международными рейсами", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Протест был по единичному случаю отказа, отметили там же.

В результате его рассмотрения в правила "Аэрофлота" были внесены лишь уточнения. Так, теперь четко прописано право совместно следующих пассажиров на объединение багажа по весу и размеру, а также указаны ограничения по объединению — вес и габариты одного места багажа не должны превышать 32 килограмма и 203 сантиметра соответственно.