Табачная компания прогнозирует двукратный рост числа вейперов в России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Рынок электронных сигарет активно развивается по всему миру, в том числе и в России; к 2020 году число потребителей электронных сигарет, или как их еще называют "вейперов", значительно вырастет, тогда как количество традиционных курильщиков несколько снизится, рассказали РИА Новости в группе компаний British American Tobacco (BAT).

Согласно прогнозу, число курильщиков сигарет снизится в РФ на 8% с 37,6 миллиона человек в 2016 году до примерно 34,6 миллиона человек в 2020 году. При этом число вейперов за этот же период увеличится в 1,7 раза с 1,535 миллиона человек до 2,724 миллиона.

В среду газета "Известия" сообщила, что в России могут запретить вейпы и кальяны в местах общественного питания. По данным издания, президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию утвердил этот проект. Планируется, что изменения будут внесены в правила регулирования оборота и использования электронных сигарет, а также алкоголя. Нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируется подготовить в феврале 2018 года.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 9 августа журналистам, что ограничить курение кальянов и вейпов в кафе и других общественных местах нужно максимально быстро.

Продажи вейпов увеличиваются

Объем продаж электронных сигарет (вейпов) в России, по данным BAT, также набирает обороты. В 2016 году он составил около 14,5 миллиарда рублей, а в текущем, по прогнозу, вырастет на примерно 38%, до 20 миллиардов рублей. При этом доля электронных сигарет в целом в табачном рынке пока составляет менее 1%.

Темпы роста потребителей электронных сигарет в РФ также ускоряются с каждым годом. Согласно данным PWC, предоставленным BAT, в 2014 году — увеличение составило 0,8%, в 2015 году — 1,1%, в 2016 году — 1,4%. Влияние на это оказывает социальное давление и регулирование, быстрый рост цен на традиционный табак.

Интерес к электронным сигаретам отмечается и за рубежом. Так, в Великобритании темпы роста числа вейперов увеличились с 3,3% в 2015 году до 4,1% в 2016 году. В США рост спроса на электронные сигареты более стремительный: с 3,3% до 5,2% за аналогичный период. Не отстает и Южная Корея, рост спроса ускорился с 0,9% в 2015 году до 1,4% в 2016 году.

"Бритиш Американ Тобакко" считает никотинсодержащую продукцию нового поколения перспективным рыночным сегментом. Поэтому группа разрабатывает и запускает на рынок разные виды такой продукции – от устройств для нагревания табака до электронных сигарет и медицинских ингаляторов", — рассказала РИА Новости директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова.

На вкус и цвет сигареты разные

Со временем и с учетом инноваций меняются и предпочтения потребителей. По данным Kantar OWL, представленным BAT, в 2015 году в России наибольшим спросом пользовались многоразовые сигареты — 45%, на одноразовые приходилось 30%, а на модульные (позволяющие менять режимы) — 26%. В 2016 году тенденция немного изменилась: спрос на многоразовые электронные сигареты составил 46%, на модульные — 36%, а на одноразовые — всего 18%.

При этом в зависимости от страны меняются и предпочтения потребителей. Так, в 2016 году наибольшим спросом пользовались модульные сигареты в Великобритании (67%), Франции (65%), Германии (58%), Польше (58%). Аналогичная тенденция отмечалась в США (49%), Канаде (48%), Южной Корее (52%).

В Австралии потребители предпочитали как модульные (39%) вейпы, так и многоразовые (36%). В Японии, напротив, наибольшим спросом пользовались многоразовые сигареты (65%), тогда как на модульные пришлось 16%, а на одноразовые — 19%.

Нерегулируемый рынок



Сейчас в РФ категория электронных сигарет регулируется как потребительские товары.

Таким образом, официального ограничения на вейпинг в общественных местах, требований к упаковке, продукции и устройствам пока нет. При этом на продукцию введен акциз, точнее, на содержание никотина в жидкостях. Акциз на одну электронную сигарету составляет 40 рублей, что чуть меньше минимального акциза на традиционную пачку сигарет (42,5 рублей). Акциз на никотиносодержащую жидкость составляет 10 рублей за 1 миллилитр, или 23% от налога на пачку сигарет.

Гуськова из "БАТ Россия" считает, что регулирование и налогообложение новой никотиносодержащей продукции должно отличаться от такой нагрузки в сфере потребления традиционного табака.

"Мы считаем, что государство должно налоговыми и регуляторными мерами стимулировать разработку (такой – ред.) продукции. … Регулирование должно обеспечивать качество и безопасность и одновременно создавать благоприятные условия для разработки, маркетинга и дистрибуции инновационной продукции, которая может использоваться как альтернатива табакокурению и средство для сокращения потребления табака", — рассказала она РИА Новости.

"В то же время, поскольку электронные сигареты могут содержать никотин, вызывающий привыкание, мы считаем, что их продажа должна быть разрешена только лицам старше 18 лет", — добавила она.

Главный нарколог РФ, глава Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн ранее говорил РИА Новости, что запрет использования "электронных сигарет" в местах общественного питания необходим, такие устройства не менее опасны, чем обычные сигареты.

По его словам, вейпы вредны, но по-другому, чем обычные сигареты. Вред их не меньше: дело в том, что туда входят различные многоатомные спирты. Это действует как сивушные масла, которые присутствуют в алкоголе, то есть вред на мозг тот же, что и от плохой водки, сказал Брюн. Он отметил, что также в них присутствует никотин, который приводит к спазмам сосудов и изменяет биохимию головного мозга.