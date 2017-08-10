Москвичи выбрали программу Дня города в "Активном гражданине"

Жители и гости Москвы во время празднования Дня города. Архивное фото

Жители и гости Москвы во время празднования Дня города. Архивное фото

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Праздничные фейерверки, экскурсии по столице, квесты и мероприятия, подготовленные специально для детей, выбрали москвичи в голосовании, посвященном программе Дня города, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Участники проекта "Активный гражданин" высказали свое мнение по поводу программы празднования 870-летия Москвы. День города отметят 9 и 10 сентября. Всего в голосовании приняли участие свыше 194 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В ходе голосования "активные граждане" ответили на вопрос, какие мероприятия прошлого Дня города необходимо организовать в этом году: в результате 33,43% голосовавших посчитали, что в парках должны устроить праздничные фейерверки, 26,57% проголосовали за специальные мероприятия для детей, а устроить "Общегородской день экскурсий и исторические квесты по Москве" предложили 24,47% горожан, поясняется на портале. Горожане также голосовали за мероприятия с участием благотворительных фондов.

Также среди часто встречающихся идей — провести спортивные мероприятия, повторить прошлогодний кинофестиваль на Тверской улице, организовать театрализованные представления и концерты с современной и классической музыкой.

День города Москвы в этом году отметят 9-10 сентября. Празднование пройдет в едином тематическом оформлении – в стиле конструктивизма. К 870-летию города также запланирован фестиваль, который состоится в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны".