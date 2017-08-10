Закат звезды Instagram: "танцующий миллионер" теряет виллы и яхты

Москва, 10 авг — РИА Новости, Ануш Долуханян. Сегодня стало известно, что итальянский банк BPM наложил арест на имущество звезды Instagram и миллионера Джанлуки Вакки. В июле 2016 года в соцсетях он стал популярным благодаря видео, на котором танцует со своей девушкой на борту яхты. РИА Новости выяснило, из чего состоит бизнес итальянца, сколько домов он имеет и чего он может лишиться.

Кто такой Джанлука Вакки?

Джанлука родился в состоятельной семье, его отец — владелец компании по производству упаковки и упаковочного оборудования Fin Vacchi. Джанлука в этой компании занимает должность члена совета директоров и имеет 30% акций. Ему также принадлежат компания SEA, которая занимается выпуском автотрейлеров, а также часть акций компаний Eurotech и Toy Watch. Кроме того, Вакки основал свой собственный бренд часов GV.

Итальянский журнал Il Fatto Quotidiano оценивал состояние итальянца в 1,1 миллиарда евро. Осенью 2016 года Вакки был в России и снялся в передаче "Пусть говорят", во время которой были показаны съемки одного из его домов.

Чем владел и чего уже лишился Вакки?

В соцсетях Вакки публикует фотографии, на которых с шиком проводит время на своих яхтах, в особняках и на модных вечеринках. Джанлуке принадлежат здание 1781 года в городе Кортина-Д'Ампеццо в Итальянских Альпах, дом в Болонье с галереей-музеем, спа-салоном с турецкой баней и коридором из душевых струй.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Окт 27 2016 в 4:33 PDT

На самой престижной улице в Милане — Монтенаполеоне — у него тоже есть дом, стилизованный под парижские здания. На Сардинии в Порто-Черво находится его двухуровневый особняк площадью 1200 квадратных метров, окруженный двумя огромными бассейнами. Именно здесь было снято большинство его танцевальных роликов.

Что касается машин, то у миллионера есть три Bentley, мотоцикл Harley-Davidson. В собственности Вакки находится парусник длиной 14 метров с тремя моторами и мощностью в 1050 лошадиных сил, который миллионер называет "огромным диваном под парусом".

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Фев 21 2017 в 4:55 PST

Сейчас Вакки лишился нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением десятимиллионного кредита, взятого в 2008 году. С тех пор он выплатил всего два взноса по два миллиона евро, однако не смог закрыть третий, истекавший в конце в 2015 года.

Партнер по танцам и по жизни

Джорджия Габриэле — та самая девушка, с которой он исполнил прославивший его на весь мир танец. Они познакомились в 2010 году, однако в июле 2017-го их роману пришел конец. Во время телевизионной передачи на российском канале Джанлука признался, что вместе с ним и Джорджией в их доме жила и его бывшая невеста Рафаэлла, но это никак не мешало их отношениям.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Янв 29 2017 в 7:21 PST

Сейчас, судя по фотографиям в Instagram, у миллионера появилась новая девушка.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Авг 6 2017 в 9:02 PDT

Вечно молодой

Джанлука посещает на модные вечеринки, встает за диджейский пульт и миксует музыку. Его тело покрыто татуировками, каждая из которых, по его словам, имеет особое значение.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июн 2 2017 в 6:45 PDT

Миллионер очень избирательно относится к своему гардеробу, и поэтому в его профиле часто можно увидеть костюмы дорогих брендов.

Вакки также следит за своей физической формой и часто выкладывает видео своих тренировок.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Апр 27 2017 в 7:37 PDT

Что будет со звездой Instagram после ареста имущества, пока неизвестно. Последняя фотография в его профиле — это полуобнаженный снимок с очередной вечеринки.