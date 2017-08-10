Путин поручил Голиковой заняться оптимизацией подведомственных учреждений

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой поручил ее ведомству сформулировать предложения по оптимизации числа подведомственных учреждений федеральных органов власти.
Она подчеркнула, что речь идет не о тех организациях, корыте создаются для выполнения собственного функционала: то есть не о подведомственных медицинских образовательных учреждениях, а о дополнительных структурах для целей обеспечения деятельности самих министерств и ведомств.
"25% роста – это очень много, то есть это дополнительные бюджетные ассигнования, это передача функций и это в том числе в ряде случаев уход из-под 44-го закона с тем, чтобы можно было осуществлять закупки по более либеральным нормативным документам", — пояснила Голикова.
"Подумайте и сформулируйте свои предложения", — согласился Путин.
Голикова обещала завершить к осени соответствующие аналитические мероприятия Счетной палаты и сформулировать предложения. "Там много таких "карманчиков", с которыми можно совершенно спокойно расстаться", — уверена она.