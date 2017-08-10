Путин назвал чушью ситуацию с поборами за справки на помощь при ЧС

НОВО-ОГАРЕВО, 10 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой назвал чушью ситуацию, когда с людей берут деньги за справки для получения финансовой помощи при ЧС, и поручил отрегулировать этот вопрос законодательно.

Голикова рассказала президенту, что, в частности, в Ставропольском крае была ситуация, когда с людей требовали деньги за справки.

"Это требовали экспертные организации, которые выдавали заключение, что все жилье пришло в негодность, и что они получат право на получение государственного жилищного сертификата. Размеры такой платы с граждан были пять–шесть тысяч рублей", — рассказала Голикова.

"Это чушь какая-то", — отреагировал Путин.

Голикова заверила главу государства, что людям вернули деньги. "Единственная проблема: когда возвращали, с граждан соответствующую комиссию начали брать подразделения банков за возврат платежа. Потом был платеж где-то на 1800 рублей, это брал Росреестр за то, чтобы выдать справку по поводу того, что это единственное жилье у данного гражданина. По информации Ставропольского края, сейчас этот вопрос урегулирован, деньги гражданам возвращены", — добавила глава Счетной палаты.

Путин поручил проверить, возвращены деньги или нет, а также нормативно отрегулировать этот вопрос.

"Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды не было. Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять", — заявил Путин.