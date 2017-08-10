"Аэрофлот" начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" после протеста Московской межрегиональной транспортной прокуратуры начал суммировать багаж летящих совместно пассажиров, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

Куренной рассказал, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения воздушного законодательства ПАО "Аэрофлот". В ходе проверки было установлено, что в авиакомпании запрещали суммировать вес и размер багажа пассажиров, следующих совместно в один аэропорт или аэропорт остановки одним рейсом. В то же время правилами установлено, что перевозчик обязан суммировать эти нормы по просьбе пассажиров.

"В этой связи прокуратура опротестовала правила авиакомпании по воздушным перевозкам пассажиров и багажа. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры "Аэрофлота", летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа", — сказал он.