"Аэрофлот" начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" после протеста Московской межрегиональной транспортной прокуратуры начал суммировать багаж летящих совместно пассажиров, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.
"В этой связи прокуратура опротестовала правила авиакомпании по воздушным перевозкам пассажиров и багажа. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры "Аэрофлота", летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа", — сказал он.