Грызлов рассказал, почему россияне хотят перемен

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Стремление россиян к переменам, о чем свидетельствуют опросы социологов, не означает революционных настроений, а скорее является требованием стабильных перемен к лучшему, ориентированных на рост благосостояния, считает председатель высшего совета "Единой России", председатель попечительского совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Борис Грызлов.
"Стремление большинства общества к переменам вовсе не противоречит стремлению к стабильности и не означает каких-то революционных настроений. Скорее можно говорить о требовании стабильных перемен к лучшему, ориентированных на рост благосостояния", — прокомментировал Грызлов обнародованный руководством ВЦИОМ срез настроений российских граждан.
"С 1914 по 2000 год – 86 лет граждане страны периодически вынуждены были затягивать пояса. Сегодня надо равно думать и о будущих, и о живущих ныне поколениях. Сегодня необходимы решительные, но хорошо проработанные и хорошо разъяснённые людям шаги в финансово-экономической политике с чётко определёнными целями и результатами. Никакие иные шаги или меры с заведомо сомнительным социальным эффектом сегодня не сработают, потому что граждане России их ни в коей мере не заслужили", — заключил Грызлов.