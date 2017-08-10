Грызлов рассказал, почему россияне хотят перемен

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Стремление россиян к переменам, о чем свидетельствуют опросы социологов, не означает революционных настроений, а скорее является требованием стабильных перемен к лучшему, ориентированных на рост благосостояния, считает председатель высшего совета "Единой России", председатель попечительского совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Борис Грызлов.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме", заявил, что россияне сегодня больше стремятся к переменам, нежели к стабильности, которая долгие годы оставалась основным их запросом. Федоров напомнил о "революции растущих ожиданий", о том, что "революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а в ситуации, когда кризис закончился и становится лучше, и в этот момент люди перестают терпеть и начинают требовать".

"Стремление большинства общества к переменам вовсе не противоречит стремлению к стабильности и не означает каких-то революционных настроений. Скорее можно говорить о требовании стабильных перемен к лучшему, ориентированных на рост благосостояния", — прокомментировал Грызлов обнародованный руководством ВЦИОМ срез настроений российских граждан.

По его словам, "результаты опросов ВЦИОМ – важный сигнал тем, кто намерен предлагать и продвигать социально-экономические меры, вынуждающие народ затягивать пояса".

"С 1914 по 2000 год – 86 лет граждане страны периодически вынуждены были затягивать пояса. Сегодня надо равно думать и о будущих, и о живущих ныне поколениях. Сегодня необходимы решительные, но хорошо проработанные и хорошо разъяснённые людям шаги в финансово-экономической политике с чётко определёнными целями и результатами. Никакие иные шаги или меры с заведомо сомнительным социальным эффектом сегодня не сработают, потому что граждане России их ни в коей мере не заслужили", — заключил Грызлов.